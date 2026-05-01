Sin favorito claro y con muchos aspirantes: el 152 Derby de Kentucky es un rompecabezas

Renegade durante un entrenamiento en Churchill Downs con miras al Kentucky Derby, el jueves 30 de abril de 2026, en Louisville, Kentucky. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Al narrar la carrera en televisión para NBC, Larry Collmus suele centrarse en el favorito. Este año eso supone un desafío.

Renegade, entrenado por Todd Pletcher, abrió como favorito, pero para cuando el lote de 20 salga de la puerta podría ser igual de probable que lo sea Commandment o Further Ado, de Brad Cox, o Chief Wallabee, de Bill Mott. La primera etapa de la Triple Corona es tan incierta que al menos media docena de caballos tiene una posibilidad legítima de ganar la edición número 152 del Derby de Kentucky el sábado.

“Hay muchas maneras distintas de encararlo si estuvieras analizando esta carrera. En este punto, de verdad podrías argumentar a favor de quizá la mitad de los caballos del lote: si corrieran su mejor, mejor carrera y tuvieran un buen recorrido, podrían ganar esta carrera”, dijo Chad Brown, el entrenador de Emerging Market.

Renegade figuraba como favorito 4-1 en la línea matinal, pero el fin de semana pasado le tocó el puesto interior número 1, pegado al riel. Ningún caballo ha ganado el Derby desde ahí desde Ferdinand en 1986.

“No es el que habríamos elegido. No es lo ideal, pero es lo que nos tocó y haremos lo mejor que podamos con ello”, indicó Pletcher.

Cuando Pletcher vio repeticiones de todas las carreras desde que se introdujo la nueva puerta de salida en 2020, pensó que sus caballos y otros que iban por el riel se vieron afectados negativamente y que sus opciones quedaron comprometidas. El último caballo que salió desde el interior absoluto y terminó en puestos de premio fue Lookin At Lee en 2017.

Tendrá a Irad Ortiz Jr. para guiar a Renegade a lo largo del recorrido de la milla y un cuarto alrededor de la pista de tierra en Churchill Downs, y aunque todavía no ha ganado el Derby de Kentucky, el puertorriqueño está en su mejor momento como uno de los mejores jinetes del mundo.

“Irad está en gran forma ahora mismo, así que solo tienen que resolverlo", dijo Pletcher. "Creo que su estilo natural es asentarse un poco y hacer una sola arremetida, como ha venido haciendo, así que no buscamos cambiar eso”.

El trío de Cox se queda en dúo, pero sigue siendo temible

Cox inscribió a tres caballos, pero se quedó con dos después de descartar a Fulleffort el jueves por una astilla en el tobillo trasero izquierdo del potro. Silent Tactic, de Mark Casse, y Right to Party, de Kenny McPeek, también fueron retirados, lo que metió a Great White, Ocelli y Robusta en el lote por la parte más exterior.

Commandment y Further Ado han mostrado capacidad para terminar primeros en esta profunda camada de ejemplares de 3 años. Commandment ha ganado cuatro seguidas, incluido el Derby de Florida, mientras que Further Ado se recuperó tras una larga ausencia y ganó las Blue Grass Stakes.

Ahora se medirán con rivales que prosperaron en todo el país.

“Hay mucho talento, obviamente, que llega de distintas regiones, ya sea California, Florida, Luisiana, Nueva York. Sí siento que los caballos de Florida fueron definitivamente la región más fuerte este año”, indicó Cox.

Potente, de Bob Baffert, fue segundo detrás de So Happy en el Santa Anita Derby en el sur de California, y Litmus Test llega desde Oaklawn Park, en Arkansas. Baffert está empatado con el mayor número de victorias en el Derby entre entrenadores y puede quedarse en solitario con el récord si uno de sus grandes outsiders da la sorpresa.

Con Danon Bourbon y el criado en casa Wonder Dean, Japón vuelve a tener una presencia fuerte dos años después de que Forever Young fuera un ajustado tercero. El país busca su primera victoria en el Derby.

¿No hay un súper caballo?

No parece que haya un súper caballo en este lote capaz de barrer la Triple Corona como Justify en 2018 y American Pharoah en 2015.

“De ninguna manera hay un American Pharoah aquí, al menos hasta este punto, de cara a la carrera. Ahora, quien gane esta carrera y siga adelante, quizá aparezca uno y se convierta en uno de los mejores tresañeros de los últimos años. ¿Quién sabe?”, sostuvo Brown

La pregunta más grande es si alguno de ellos tendría la oportunidad, dada la reticencia de propietarios y entrenadores en presentar a un caballo dos semanas después en el Preakness Stakes, que este año se disputará en Laurel Park mientras se reconstruye el hipódromo de Pimlico. Dos de los últimos cuatro ganadores del Derby de Kentucky no fueron al Preakness, que pronto podrían pasar del tercer al cuarto fin de semana de mayo para atraer a más caballos.

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FUENTE: AP