ALERTA MIGRATORIA EN FLORIDA: ABOGADO ADVIERTE DETENCIONES DIARIAS DE CUBANOS ENTRE MIAMI Y LOS CAYOS

El corredor entre Miami-Dade y los Cayos de Florida se ha convertido en un punto crítico para migrantes cubanos. El abogado de inmigración Avelino González advirtió que las autoridades federales están realizando detenciones diarias en esta ruta, especialmente contra personas con formulario I-220A.

Durante una entrevista en Telemundo 51, González describió la zona como una “frontera interna” donde se intensifican los controles del ICE .

Embed - Telemundo51 on Instagram: "En Encuentro Virtual con Gloria Ordaz, el abogado de inmigración Avelino González advirtió que “las redadas se están produciendo todos los días”, y describió la zona entre Miami-Dade y los Cayos como una especie de frontera interna donde las autoridades intensifican los controles. #loscayos #florida #cuba #inmigracion"

Migrantes evitan desplazarse por miedo a arrestos

“Las redadas se están produciendo todos los días”, aseguró el abogado.

Casos que reflejan la crisis

González relató el caso de un cubano detenido mientras viajaba dentro de Florida.

Su esposa, también con I-220A, evita salir por temor a ser arrestada:

Un escenario que refleja el nivel de incertidumbre entre los migrantes.

I-220A: documento sin protección real

El formulario I-220A:

Permite libertad bajo supervisión

No otorga estatus migratorio legal

No protege contra nuevas detenciones

Tampoco permite acogerse directamente a la residencia permanente.

Sistema legal bajo presión

El abogado denunció un patrón preocupante:

Migrantes con apelaciones pendientes están siendo detenidos

Algunos casos terminan en deportaciones rápidas

El asilo se convierte en la única vía legal

“La gente termina siendo deportada”, advirtió.

Cifras que evidencian la magnitud

Datos recientes muestran:

Caída del 99.8% en residencias para cubanos

Aumento del 463% en detenciones por ICE

Más de 100,000 casos migratorios en disputa legal

Miles permanecen en un limbo migratorio.

Contexto político y legal

Las medidas se intensificaron tras decisiones impulsadas por el presidente Donald Trump, que suspendieron múltiples trámites migratorios para varios países, incluyendo Cuba.

Conclusión

La advertencia del abogado refleja un endurecimiento de los controles migratorios en el sur de Florida, donde el trayecto entre Miami y los Cayos se ha convertido en un punto de alto riesgo para migrantes cubanos.