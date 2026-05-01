RAÚL CASTRO REAPARECE VISIBLEMENTE DETERIORADO EN ACTO DEL 1 DE MAYO FRENTE A LA EMBAJADA DE EE.UU.

El dictador cubano Raúl Castro, de 94 años, reapareció públicamente este Primero de Mayo en La Habana, presidiendo el acto central por el Día Internacional de los Trabajadores en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos.
La aparición del dirigente, descrito recientemente como frágil por el propio gobierno, marca su primer acto público desde diciembre de 2025.
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Reaparición en medio de dudas sobre su salud
La presencia de Castro generó atención por su prolongada ausencia:
No aparecía en público desde diciembre de 2025
Estuvo ausente del Congreso del Partido en 2026
Autoridades han reconocido su estado de salud delicado
Su reaparición ocurre en un contexto político y social altamente tenso.
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Cambio de sede y cifras sin verificación
El acto no se realizó en la tradicional Plaza de la Revolución, sino en la Tribuna Antiimperialista.
Datos oficiales aseguran:
Más de 500,000 asistentes
Participación de múltiples organizaciones
Las cifras provienen de fuentes gubernamentales y no han sido verificadas de forma independiente.
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Contexto de tensión con EE.UU.
El evento se produce en medio de fricciones con Washington.
El presidente Donald Trump ha emitido declaraciones recientes sobre Cuba, mientras el gobierno cubano ha activado planes de defensa nacional.
El acto se enmarca en el llamado “Año de Preparación para la Defensa”.
Crisis interna en la isla
La reaparición ocurre en un escenario de fuerte deterioro económico:
Apagones de hasta 25 horas
Escasez de alimentos y combustible
Proyección de contracción económica
Factores que impactan directamente en la población.
Señalamientos y denuncias paralelas
En la antesala del acto:
Reportes de detenciones de periodistas independientes
Movilización de estudiantes para marchas
Críticas sobre participación y organización
Elementos que han generado cuestionamientos.
Conclusión
La reaparición de Raúl Castro en el acto del Primero de Mayo se produce en un momento crítico para Cuba, marcado por tensiones externas y una profunda crisis interna.