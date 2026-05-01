RAÚL CASTRO REAPARECE VISIBLEMENTE DETERIORADO EN ACTO DEL 1 DE MAYO FRENTE A LA EMBAJADA DE EE.UU.

El dictador cubano Raúl Castro , de 94 años, reapareció públicamente este Primero de Mayo en La Habana, presidiendo el acto central por el Día Internacional de los Trabajadores en la Tribuna Antiimperialista José Martí, frente a la Embajada de Estados Unidos.

La aparición del dirigente, descrito recientemente como frágil por el propio gobierno, marca su primer acto público desde diciembre de 2025.

| El General de Ejército, Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución, y el Presidente @DiazCanelB , encabezan la gran concentración que tiene lugar en la Tribuna Antimperialista para celebrar el #1roMayo . Porque #LaPatriaSeDefiende más de medio millón de cubanos están allí. pic.twitter.com/c85dyRO616

La presencia de Castro generó atención por su prolongada ausencia:

No aparecía en público desde diciembre de 2025

Estuvo ausente del Congreso del Partido en 2026

Autoridades han reconocido su estado de salud delicado

Su reaparición ocurre en un contexto político y social altamente tenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2050172134073282680?s=20&partner=&hide_thread=false Pasaron de llenar plazas con desfiles y discursos interminables, a tímidas marchas de madrugada para no quemarse del sol.



Están en el ocaso del comunismo… aún ejerciendo chantaje y presión sobre millones de trabajadores estatales no logran disimular el descalabro. pic.twitter.com/yWhYAc6v9C — Mag Jorge Castro (@MagJorgeCastro) May 1, 2026

Cambio de sede y cifras sin verificación

El acto no se realizó en la tradicional Plaza de la Revolución, sino en la Tribuna Antiimperialista.

Datos oficiales aseguran:

Más de 500,000 asistentes

Participación de múltiples organizaciones

Las cifras provienen de fuentes gubernamentales y no han sido verificadas de forma independiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioJPenton/status/2050190417442828691?s=20&partner=&hide_thread=false Una tímida marcha en horas del amanecer llevaron a cabo en la isla este 1ro de Mayo pic.twitter.com/HvFEeQ9GLG — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) May 1, 2026

Contexto de tensión con EE.UU.

El evento se produce en medio de fricciones con Washington.

El presidente Donald Trump ha emitido declaraciones recientes sobre Cuba, mientras el gobierno cubano ha activado planes de defensa nacional.

El acto se enmarca en el llamado “Año de Preparación para la Defensa”.

Crisis interna en la isla

La reaparición ocurre en un escenario de fuerte deterioro económico:

Apagones de hasta 25 horas

Escasez de alimentos y combustible

Proyección de contracción económica

Factores que impactan directamente en la población.

Señalamientos y denuncias paralelas

En la antesala del acto:

Reportes de detenciones de periodistas independientes

Movilización de estudiantes para marchas

Críticas sobre participación y organización

Elementos que han generado cuestionamientos.

Conclusión

La reaparición de Raúl Castro en el acto del Primero de Mayo se produce en un momento crítico para Cuba, marcado por tensiones externas y una profunda crisis interna.