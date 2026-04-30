Trump emite orden para darle a más personas acceso a planes de retiro

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Con la orden se pretende ayudar a que más personas accedan a planes de jubilación antes del próximo año, cuando el gobierno federal empezará a igualar las aportaciones para la jubilación realizadas por trabajadores de menores ingresos.

Esa nueva aportación equivalente, conocida como el “Saver’s Match” ("Aportación equivalente a la del ahorrador"), proviene de una ley de 2022 aprobada durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden. A partir de enero, ofrecerá una contribución equivalente de hasta 1.000 dólares para trabajadores que ganen menos de 35.000 dólares al año.

La orden de Trump pretende ayudar a que esa aportación equivalente esté disponible para aproximadamente 50 millones de personas que no cuentan con planes de jubilación ofrecidos por sus empleadores. El presidente republicano instruyó al Departamento del Tesoro a lanzar TrumpIRA.gov, donde los trabajadores podrán comparar planes de jubilación del sector privado.

“Para millones de estadounidenses que carecen de planes patrocinados por el empleador, esto será realmente revolucionario, porque estarán cubiertos”, expresó Trump durante una ceremonia de firma en el Despacho Oval.

No está ofreciendo un nuevo plan de jubilación del gobierno, sino ayudando a vincular a los trabajadores con planes existentes de empresas privadas.

Los detalles de la orden fueron reportados inicialmente por la plataforma de noticias Semafor.

Trump habló de la idea durante su discurso sobre el Estado de la Unión en febrero, cuando señaló que aproximadamente la mitad de las personas en el país no tienen acceso a planes de jubilación proporcionados por el empleador con aportaciones equivalentes.

“Para remediar esta flagrante disparidad, anuncio que el próximo año mi administración dará a estos trabajadores estadounidenses, a menudo olvidados —grandes personas, las personas que construyeron nuestro país—, acceso al mismo tipo de plan de jubilación que se ofrece a cada trabajador federal”.

El programa Saver’s Match ofrecerá una aportación equivalente máxima de 1.000 dólares para contribuyentes solteros y de 2.000 dólares para parejas casadas que presentan declaración conjunta. El máximo se aplicará a contribuyentes solteros con ingresos inferiores a 20.500 dólares, con aportaciones equivalentes menores para quienes ganen hasta 35.500 dólares. Este programa aplica a aportaciones realizadas a planes 401(k), IRA e IRA Roth.

Trump indicó que quiere llevar la aportación equivalente “al siguiente nivel” al pedirle al Congreso que la amplíe a quienes tengan ingresos superiores a 35.000 dólares al año. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, señaló que muchos trabajadores de ingresos medios también carecen de acceso a planes de jubilación del empleador.

“Estamos trabajando con el Congreso para ampliar significativamente este programa y esperamos que se apruebe una ley este año”, manifestó Hassett en la ceremonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP