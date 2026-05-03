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Sencillo productor de Peraza en la 10ma da a Angelinos triunfo 4-3 sobre Mets

ANAHEIM, California, EE.UU. (AP) — El venezolano Oswald Peraza conectó un sencillo impulsor de dos outs en la décima entrada y los Angelinos de Los Ángeles cortaron una racha de siete derrotas consecutivas a noche del sábado con una victoria 4-3 sobre los Mets de Nueva York.

Oswald Peraza, de los Angelinos de Los Ángeles (derecha), celebra su sencillo de la victoria con Jo Adell (centro), mientras el segunda base de los Mets de Nueva York, Marcus Semien, sale del campo en la décima entrada de un partido de béisbol el sábado 2 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Oswald Peraza, de los Angelinos de Los Ángeles (derecha), celebra su sencillo de la victoria con Jo Adell (centro), mientras el segunda base de los Mets de Nueva York, Marcus Semien, sale del campo en la décima entrada de un partido de béisbol el sábado 2 de mayo de 2026, en Anaheim, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

El cubano Jorge Soler recibió una base por bolas abriendo la entrada de Austin Warren (0-1) para iniciar la décima y Jo Adell pegó un sencillo para llenar las bases sin outs.

Warren retiró a Josh Lowe y a Vaughn Grissom con elevados y estaba a un strike de salir del atolladero cuando Peraza colocó un lanzamiento curvo 0-2 en el jardín izquierdo-central para el triunfo.

Los Angelinos recibieron 3 2/3 entradas sin permitir carreras de su atribulado bullpen. Sam Bachman ponchó a tres en 1 2/3 entradas y Ryan Zeferjahn (2-1) lanzó una novena y décima sin carreras para llevarse la victoria.

El elevado de sacrificio del cubano Andy Ibáñez acercó a los Mets 3-2 y el sencillo impulsor de Tyrone Taylor empató el juego.

Austin Slater y el dominicano Ronny Mauricio luego se embasaron con sencillos dentro del cuadro para llenar las bases.

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