Rockera Patti Smith se reúne con el papa

El papa León XIV en Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, el 29 de julio del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino) AP

“Hola”, dijo en voz baja mientras se sentaba frente a León, al otro lado de su escritorio en el Palacio Apostólico.

Con un collar con crucifijo y el cabello en sus características trenzas, Smith se ha convertido en una presencia cada vez más visible en el Vaticano gracias a su amistad con el reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del ministerio de cultura del Vaticano.

Ha manifestado que, aunque no es católica, se sintió atraída en particular por el papa Francisco y su “suave, abierto y firme sentido de humanidad”.

A principios de este año, Smith actuó durante la inauguración del pabellón de la Santa Sede en la feria de arte contemporáneo Bienal de Venecia. La ocasión, el 8 de mayo, fue el aniversario de la elección de León.

Spadaro, quien acompañó a Smith en la audiencia del viernes, comentó que el encuentro entre los dos oriundos de Chicago fue largo. En un mensaje de texto, señaló que “se sintió más como una conversación entre dos personas que descubrían que eran viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos con palabras y música, sueños, visiones y esperanzas — tanto de ayer como para hoy”.

Smith conoció a Francisco en 2013 y cantó para él en 2014. Cuando murió, el 21 de abril de 2025, escribió un poema en redes sociales, comparando a Francisco con un diente de león, “humilde pero fuerte”.

“La naturaleza y la poesía y el sufrimiento extrañarán a su campeón”, escribió.

Fue el segundo encuentro de León con una leyenda de la música esta semana. El miércoles, León asistió a un concierto en su honor del tenor Andrea Bocelli.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP