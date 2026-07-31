americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rockera Patti Smith se reúne con el papa

ROMA (AP) — La leyenda del rock Patti Smith estaba eufórica y casi sin palabras cuando se reunió con el papa León XIV el viernes.

El papa León XIV en Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, el 29 de julio del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV en Castel Gandolfo, en las afueras de Roma, el 29 de julio del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino) AP

“Hola”, dijo en voz baja mientras se sentaba frente a León, al otro lado de su escritorio en el Palacio Apostólico.

Con un collar con crucifijo y el cabello en sus características trenzas, Smith se ha convertido en una presencia cada vez más visible en el Vaticano gracias a su amistad con el reverendo Antonio Spadaro, subsecretario del ministerio de cultura del Vaticano.

Ha manifestado que, aunque no es católica, se sintió atraída en particular por el papa Francisco y su “suave, abierto y firme sentido de humanidad”.

A principios de este año, Smith actuó durante la inauguración del pabellón de la Santa Sede en la feria de arte contemporáneo Bienal de Venecia. La ocasión, el 8 de mayo, fue el aniversario de la elección de León.

Spadaro, quien acompañó a Smith en la audiencia del viernes, comentó que el encuentro entre los dos oriundos de Chicago fue largo. En un mensaje de texto, señaló que “se sintió más como una conversación entre dos personas que descubrían que eran viejos amigos, compartiendo recuerdos tejidos con palabras y música, sueños, visiones y esperanzas — tanto de ayer como para hoy”.

Smith conoció a Francisco en 2013 y cantó para él en 2014. Cuando murió, el 21 de abril de 2025, escribió un poema en redes sociales, comparando a Francisco con un diente de león, “humilde pero fuerte”.

“La naturaleza y la poesía y el sufrimiento extrañarán a su campeón”, escribió.

Fue el segundo encuentro de León con una leyenda de la música esta semana. El miércoles, León asistió a un concierto en su honor del tenor Andrea Bocelli.

__________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
osamu menendez asegura que el vapeo mato a su hijo mauro y lanza una advertencia urgente a los jovenes cubanos

Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

zajaris fernandez dice que demando a alexis valdes y afirma: si hubo agresion durante el altercado en miami

Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: "Sí hubo agresión" durante el altercado en Miami

Por Redacción América Noticias Miami
alexis valdes niega haber golpeado a zajaris fernandez y denuncia una campana de difamacion mediatica en redes

Alexis Valdés niega haber golpeado a Zajaris Fernández y denuncia una campaña de difamación mediática en redes

Por Redacción América Noticias Miami
el divo de placetas anuncia su llegada a onlyfans desde una banera y establece una tarifa mensual de usd 49,99

El Divo de Placetas anuncia su llegada a OnlyFans desde una bañera y establece una tarifa mensual de USD 49,99

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá con las armas si es atacado

BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter