Alexis Valdés niega haber golpeado a Zajaris Fernández y denuncia una campaña de difamación mediática en redes

Alexis Valdés rompió el silencio sobre el altercado que protagonizó con la actriz cubana Zajaris Fernández en un establecimiento de Miami y negó haber agredido físicamente a ninguna persona.

En un video de poco más de dos minutos publicado este lunes en Facebook, el actor y comediante aseguró que rechaza la violencia y afirmó que nunca ha golpeado a nadie. Sin embargo, evitó mencionar directamente a Fernández y no ofreció una reconstrucción detallada del enfrentamiento.

“En ningún momento he golpeado a nadie”, declaró Valdés en su primera respuesta directa a las acusaciones surgidas después del incidente.

El humorista aseguró que no es partidario de la violencia y sostuvo que jamás ha agredido físicamente a otra persona. Su mensaje estuvo dirigido principalmente a responder a la repercusión pública del caso y no a explicar qué ocurrió antes, durante o después de la discusión.

Valdés tampoco aclaró por qué se acercó a la mesa donde estaba Fernández, qué palabras intercambiaron, si tuvo contacto con su teléfono o por qué la Policía terminó acudiendo al establecimiento.

Buena parte de la declaración estuvo dedicada a cuestionar el tratamiento del incidente en las redes sociales.

Valdés afirmó que ha sido víctima de manipulación, tergiversación y “bullying mediático”. A su juicio, las campañas de descrédito pueden destruir reputaciones y vidas, especialmente cuando el escándalo ajeno se convierte en una fuente de audiencia o ingresos.

“Jamás le he pegado a ninguna persona”, insistió antes de rechazar lo que calificó como abuso mediático.

El comediante no identificó a las personas o medios que, según su versión, habrían difundido afirmaciones falsas ni anunció públicamente acciones legales por difamación.

Zajaris Fernández sostiene que recibió empujones

La versión ofrecida por Zajaris Fernández es considerablemente distinta.

Durante una transmisión en vivo de aproximadamente 31 minutos, la actriz aseguró que el enfrentamiento comenzó después de que Claudia Valdés, pareja del humorista, se acercara a su mesa y le pidiera que abandonara el lugar.

Fernández afirmó que se negó porque había llegado invitada por unos amigos y consideraba que se encontraba en un establecimiento abierto al público. Según su relato, Alexis Valdés se acercó posteriormente en varias ocasiones para increparla.

Las acusaciones relacionadas con Alexander Otaola

Zajaris sostuvo que Valdés la acusó de haberse aliado con el comunicador Alexander Otaola y de hablar negativamente sobre su familia.

La actriz negó mantener actualmente una relación cercana con Otaola y aseguró que ambos llevan alrededor de dos años sin comunicarse, aunque admitió que continúa coincidiendo con algunas de sus posiciones políticas.

Otaola reaccionó públicamente al incidente y confirmó el distanciamiento con Fernández. También difundió parte del video de la discusión y acusó a Valdés de confrontarla por considerarla su aliada. Las afirmaciones del presentador representan su interpretación de lo ocurrido.

Qué muestra el video difundido en las redes sociales

Las imágenes disponibles muestran una fuerte discusión entre Valdés y Fernández.

En el fragmento divulgado puede observarse al humorista acercándose mientras la actriz sostiene su teléfono para grabar. El dispositivo cae después de un movimiento de Valdés hacia el celular.

La grabación confirma la confrontación verbal y el contacto con el teléfono, pero el fragmento publicado no permite determinar por sí solo toda la secuencia ni verificar claramente cada uno de los empujones descritos por Fernández.

Zajaris aseguró que Valdés derribó su teléfono dos veces y que la pantalla y la cámara trasera resultaron dañadas. También afirmó que varias personas tuvieron que intervenir para separar al humorista de ella.

La Policía acudió al establecimiento

Fernández declaró que llamó a la Policía después del altercado y que los agentes levantaron un reporte.

Según su versión, las autoridades ordenaron a Alexis y Claudia Valdés abandonar el establecimiento. La actriz sostuvo además que decidió no solicitar un arresto, pese a que su abogada le habría recomendado proceder de esa manera.

Hasta el momento no se ha divulgado públicamente el informe policial, por lo que no es posible confirmar qué declaraciones recogieron los agentes, qué posibles infracciones fueron documentadas o si el caso continúa bajo investigación.

La ausencia de arrestos tampoco determina cuál de las dos versiones es correcta ni descarta futuras acciones civiles o penales.

Zajaris puso el caso en manos de abogados

Días después del incidente, Fernández informó que comenzó a recibir representación de VPP Law Firm para evaluar las posibles acciones legales derivadas del enfrentamiento.

La actriz publicó una imagen desde las oficinas del bufete y afirmó que se sentía protegida y defendida. No ha precisado públicamente si ya presentó una demanda civil, una denuncia adicional o una reclamación por los daños al teléfono.

Una presunta deuda aparece como posible origen del conflicto

Durante su transmisión, Zajaris aseguró que el único problema personal pendiente entre ambos sería una antigua deuda económica que Valdés supuestamente mantiene con ella.

La actriz no reveló el monto, la fecha, el origen del compromiso ni presentó documentos para respaldar públicamente esa afirmación.

Alexis Valdés tampoco se refirió a la presunta deuda en su respuesta. Por tanto, esa versión continúa siendo una alegación de Fernández y no un hecho demostrado.

Las cámaras del bar podrían resultar determinantes

Fernández aseguró que el establecimiento contaba con cámaras de vigilancia que habrían registrado el incidente desde otros ángulos.

Esas imágenes podrían aclarar si existieron empujones, cómo cayó el teléfono, cuántas veces Valdés se acercó a la actriz y qué ocurrió antes de que comenzara la grabación difundida en las redes.

Hasta ahora, el bar no ha publicado las grabaciones ni ofrecido una declaración pública detallada sobre el enfrentamiento.

Dos relatos enfrentados y un informe aún pendiente

La controversia presenta por ahora dos versiones incompatibles.

Alexis Valdés niega categóricamente haber golpeado a alguien y asegura que está siendo víctima de una campaña de difamación. Zajaris Fernández sostiene que recibió empujones, que su teléfono fue derribado y dañado y que necesitó llamar a la Policía.

El video divulgado confirma que existió una discusión intensa y que el celular cayó durante la confrontación. Sin embargo, las imágenes conocidas no resuelven por completo las acusaciones de agresión física.

El informe policial, las grabaciones de seguridad y los testimonios de las personas presentes serán las principales pruebas para establecer con mayor precisión qué ocurrió.

Precisión cronológica

El altercado ocurrió el domingo 19 de julio de 2026. Zajaris Fernández presentó su versión durante la madrugada del lunes 20. El 20 de julio de 2026 no fue domingo, sino lunes.