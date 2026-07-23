El Divo de Placetas anuncia su llegada a OnlyFans desde una bañera y establece una tarifa mensual de USD 49,99

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido artísticamente como El Divo de Placetas , anunció su incursión en OnlyFans mediante una provocadora campaña en redes sociales que comenzó con una fotografía tomada desde una bañera repleta de espuma.

Con gafas de sol, una copa en la mano y su habitual actitud teatral, el artista acompañó la imagen con una frase breve que inmediatamente despertó la curiosidad de sus seguidores: “Me huele a OnlyFans” .

Aunque inicialmente algunos usuarios interpretaron la publicación como una broma o una estrategia para generar comentarios, pocas horas después Eduardo Antonio confirmó que preparaba su desembarco en la plataforma de suscripciones.

El anuncio definitivo llegó mediante una segunda publicación en Instagram en la que el cantante promocionó una suscripción mensual de USD 49,99 .

De acuerdo con el mensaje compartido por el artista, quienes se suscriban tendrán acceso a contenido “exclusivo, real y sin filtros”, dirigido especialmente a sus seguidores más fieles.

El Divo también anticipó una propuesta “caliente, picante, sal y pimienta”, aunque no explicó si publicará sesiones fotográficas, videos personales, contenido musical, imágenes detrás de cámaras o material de carácter erótico.

La ausencia de detalles alimentó todavía más las especulaciones entre sus seguidores.

Una bañera, espuma y una frase que encendió las redes

La campaña comenzó con una composición diseñada para generar atención: Eduardo Antonio apareció dentro de una bañera cubierta de espuma, mientras sostenía una copa y posaba ante la cámara con gafas oscuras.

La fotografía encajó con la imagen pública que ha construido durante años, marcada por el glamour, los vestuarios llamativos, el humor y una personalidad abiertamente provocadora.

No es la primera vez que el cantante utiliza una bañera como escenario para promocionar sus proyectos. En 2025 apareció entre espuma y con una copa de champán para anunciar un espectáculo por sus cinco décadas de trayectoria artística en Miami.

Los seguidores reaccionaron entre bromas y entusiasmo

El anuncio generó rápidamente comentarios de seguidores que celebraron la decisión y otros que respondieron con humor ante el precio de la suscripción.

“Por fin, tu sueño hecho realidad”, escribió uno de los usuarios. Otro bromeó con la posibilidad de compartir las ganancias, mientras decenas de personas reaccionaron con llamas, carcajadas y mensajes de expectativa.

La estrategia consiguió su primer objetivo incluso antes de que se conozca el contenido: colocar nuevamente al artista en el centro de la conversación digital.

Una suscripción de casi 50 dólares mensuales

La tarifa anunciada por El Divo asciende a USD 49,99 al mes, lo que representaría aproximadamente USD 600 al año para un suscriptor que mantenga el acceso durante doce meses.

El precio sitúa la propuesta como un producto exclusivo dirigido principalmente a su comunidad más fiel, aunque todavía se desconoce con qué frecuencia publicará o qué beneficios adicionales recibirán los usuarios.

También falta por precisar si todo el material estará incluido dentro de la mensualidad o si existirán publicaciones y mensajes que deberán pagarse por separado.

OnlyFans no está limitado al contenido para adultos

Aunque la plataforma alcanzó notoriedad mundial por albergar material para adultos, su modelo también es utilizado por músicos, modelos, entrenadores, celebridades y otros creadores para cobrar por fotografías, videos y comunicaciones exclusivas.

Por ello, la apertura de una cuenta no permite concluir automáticamente que Eduardo Antonio publicará desnudos o contenido sexual explícito.

Hasta el momento, el cantante solo ha prometido una experiencia “sin filtros” y ha utilizado expresiones de doble sentido para promocionar el lanzamiento.

Eduardo Antonio convierte nuevamente la provocación en espectáculo

El artista cubano ha desarrollado una carrera marcada por la música, la actuación y una personalidad mediática que combina glamour, humor e irreverencia.

Durante su trayectoria ha participado en telenovelas, programas de televisión y espectáculos musicales, además de construir una fuerte presencia entre el público hispano de Miami. En 2026 volvió a ganar exposición nacional por su participación en La Casa de los Famosos.

Su actividad en redes suele provocar reacciones divididas, pero también mantiene una conexión constante con una audiencia interesada en sus vestuarios, controversias, presentaciones y vida personal.

La llegada a OnlyFans representa una extensión de esa identidad digital y una nueva vía para monetizar directamente la atención de sus seguidores.

¿Nuevo negocio o estrategia promocional?

El anuncio plantea varias interrogantes que todavía no han sido respondidas.

No está claro si OnlyFans se convertirá en una línea permanente de ingresos para Eduardo Antonio, si será utilizado para promocionar proyectos musicales o si formará parte de una campaña temporal basada en la curiosidad.

Tampoco se conoce la fecha de publicación del primer contenido ni la periodicidad con la que actualizará la cuenta.

Lo confirmado por sus publicaciones es que el artista promocionó una suscripción mensual de USD 49,99 y que pretende ofrecer una versión más exclusiva y menos filtrada de su personaje público.

El Divo vuelve a conseguir que todos hablen de él

Antes de mostrar el contenido de la cuenta, Eduardo Antonio ya logró generar expectativa.

Una bañera llena de espuma, una copa, una frase sugerente y una segunda publicación fueron suficientes para activar cientos de comentarios y colocar su nombre nuevamente entre los temas más comentados de la farándula cubana.

El cantante no ha revelado todavía cuánto mostrará ni hasta dónde llegará su propuesta. Pero, fiel a su estilo, convirtió la incertidumbre en parte del espectáculo.