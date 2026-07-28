Zajaris Fernández dice que demandó a Alexis Valdés y afirma: "Sí hubo agresión" durante el altercado en Miami

La actriz cubana Zajaris Fernández respondió a las declaraciones públicas de Alexis Valdés y aseguró que ya inició acciones legales por el altercado ocurrido en un establecimiento de Miami durante la final del Mundial de Fútbol 2026.

En una extensa transmisión en Instagram, Fernández ratificó que fue víctima de una agresión, sostuvo que hubo contacto físico incluso después de interrumpirse la grabación difundida en las redes sociales y afirmó que la demanda ya fue presentada y notificada.

“La demanda está hecha. Ya se sirvió”, declaró la actriz, aunque explicó que no puede ofrecer detalles del proceso sin la presencia del equipo legal que la representa.

La nueva declaración se produjo horas después de que Valdés publicara un video en Facebook en el que negó haber golpeado a alguna persona y denunció una supuesta campaña de manipulación y difamación en su contra.

“En ningún momento he golpeado a nadie”, sostuvo el comediante, quien aseguró que rechaza la violencia y calificó la repercusión del caso como una forma de “bullying mediático”.

Valdés no mencionó directamente a Zajaris ni presentó una reconstrucción completa de lo ocurrido. Tampoco explicó en su mensaje el contacto con el teléfono que la actriz utilizaba para grabarlo ni la posterior intervención policial.

“Sí hubo agresión y está en el video”

Fernández rechazó de manera categórica la versión del humorista.

“Sí hubo agresión, está en el video, hubo agresión. Y cuando se apagó el video, también la hubo”, afirmó durante la transmisión.

La actriz desafió a las personas que presenciaron el enfrentamiento y sostengan una versión diferente a declarar públicamente, pero advirtió que cualquier testimonio deberá ser respaldado ante un tribunal.

El fragmento difundido hasta ahora muestra una fuerte discusión y el momento en que Valdés dirige la mano hacia el teléfono de Fernández, provocando que el dispositivo caiga. La grabación no contiene toda la secuencia denunciada por la actriz ni permite determinar por sí sola cada contacto físico que asegura haber recibido.

La actriz asegura que la demanda ya fue notificada

Zajaris confirmó que el caso está en manos de abogados y que no puede revelar todavía la naturaleza de los reclamos, el tribunal donde habría sido presentada la acción ni la compensación que podría estar solicitando.

La actriz había anunciado días antes que recibió representación de VPP Law Firm para evaluar las consecuencias legales del enfrentamiento.

Fernández adelantó que realizará otra transmisión desde las oficinas del bufete para responder preguntas y compartir la información que sus abogadas le autoricen a divulgar.

Hasta el cierre de esta publicación, no se había localizado en las fuentes públicas consultadas una copia de la demanda, un número de expediente o una declaración del equipo legal. Por tanto, la presentación y notificación del proceso se conocen a través de la afirmación realizada por la actriz.

El conflicto habría comenzado antes del incidente en el bar

Fernández aseguró que su distanciamiento de Valdés no comenzó durante la final del Mundial, sino aproximadamente dos años antes.

Según su versión, existe dinero pendiente correspondiente a trabajos que realizó para producciones del comediante.

“Hay un dinero dando vueltas de mi trabajo. Que da igual si tengo marido, si no tengo, si soy sola o no. De mi trabajo. Que no me han pagado”, manifestó.

La actriz no reveló la cantidad presuntamente adeudada ni presentó públicamente contratos, facturas o documentos que respalden el reclamo. Valdés tampoco se refirió a esa acusación en su respuesta.

Zajaris habla de otros supuestos conflictos

Durante su transmisión, Fernández sostuvo que el episodio no sería una conducta aislada y afirmó que otras personas que trabajaron con el humorista habrían vivido situaciones similares.

“En mi opinión, lo has hecho varias veces. Lo que pasa es que esta vez tenías público”, declaró antes de mencionar otros desacuerdos ocurridos en el entorno artístico.

Estas afirmaciones representan la opinión y el testimonio de Fernández. La actriz no presentó durante la transmisión denuncias, expedientes judiciales o declaraciones de las demás personas a las que hizo referencia.

Negó haber consumido alcohol o drogas

Zajaris también respondió a los comentarios sobre su supuesto estado durante el enfrentamiento.

La actriz aseguró que no consume bebidas alcohólicas y negó haber estado bajo los efectos de drogas. Según explicó, aquella tarde tomó tres botellas de agua y medio Red Bull.

En su relato inicial, Fernández sostuvo que Valdés la había llamado “drogadita” durante la discusión. También aseguró que el humorista la acusó de ser aliada del comunicador Alexander Otaola, pese a que ambos llevan alrededor de dos años sin mantener comunicación directa.

Qué ocurrió durante el altercado en Miami

El enfrentamiento se produjo cuando los dos artistas coincidieron en un establecimiento de Miami durante la final entre España y Argentina.

Según Fernández, Claudia Valdés se acercó primero a su mesa para pedirle que abandonara el lugar. La actriz se negó porque había acudido invitada por unas amistades y consideraba que se encontraba en un espacio abierto al público.

Zajaris asegura que Alexis se aproximó posteriormente en varias ocasiones, la increpó por sus supuestos vínculos con Otaola y golpeó dos veces el celular con el que intentaba registrar la discusión.

La actriz sostuvo que el teléfono terminó con daños en la pantalla y la cámara trasera y que recibió empujones que obligaron a otras personas a intervenir.

La Policía acudió, pero no hubo arrestos

Fernández llamó a la Policía después del altercado. Según su versión, los agentes acudieron al establecimiento, tomaron declaraciones y pidieron a Alexis y Claudia Valdés que abandonaran el lugar.

No hubo detenidos. La actriz explicó inicialmente que prefirió no solicitar el arresto del humorista, pese a haber recibido esa recomendación.

El informe policial todavía no ha sido divulgado públicamente. Tampoco se conoce si los agentes documentaron una agresión, daños materiales o únicamente una disputa entre los involucrados.

Las cámaras de seguridad podrían ser determinantes

Zajaris afirmó que el establecimiento contaba con cámaras capaces de registrar la secuencia completa.

Esas imágenes podrían mostrar qué ocurrió antes de que comenzara el video difundido, cómo cayó el teléfono, si existieron empujones posteriores y qué intervención realizaron las personas presentes.

Hasta ahora, las grabaciones de seguridad no han sido publicadas y el local no ha ofrecido una versión detallada.

Reconoció el talento de Alexis pese al enfrentamiento

Fernández también dedicó una parte de su mensaje a reconocer la trayectoria artística de Valdés.

La actriz afirmó que el comediante contribuyó a elevar el nivel del teatro cubano en Miami y recordó que le ofreció trabajo durante una etapa en la que atravesaba problemas de salud.

Sin embargo, aclaró que ese agradecimiento no elimina su derecho a denunciar lo que considera una agresión ni la obliga a guardar silencio sobre antiguos desacuerdos laborales.

Dos versiones que ahora podrían enfrentarse en tribunales

El caso permanece marcado por posiciones opuestas.

Alexis Valdés niega haber golpeado a alguien y sostiene que está siendo víctima de difamación y abuso mediático. Zajaris Fernández afirma que sí existió una agresión, que su teléfono resultó dañado y que el contacto físico continuó después de detenerse la grabación.

La presentación de una demanda, de confirmarse judicialmente, iniciaría un procedimiento civil, pero no demostraría por sí sola la responsabilidad del humorista.

Las grabaciones completas, el informe policial, los testimonios y la documentación del supuesto daño material serán fundamentales para establecer qué ocurrió y si existen consecuencias legales.