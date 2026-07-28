Osamu Menéndez asegura que el vapeo mató a su hijo Mauro y lanza una advertencia urgente a los jóvenes cubanos

El músico cubano Osamu Menéndez habló públicamente sobre la muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez, conocido internacionalmente como DJ MAAHEZ , y atribuyó al consumo de cigarrillos electrónicos parte del deterioro pulmonar que habría precedido al fallecimiento.

Durante una entrevista con el periodista Erwin Pérez, el artista describió el dolor que atraviesa su familia y lanzó una advertencia directa a los jóvenes: “No fumen eso” . Osamu afirmó estar convencido de que el vapeo contribuyó a la neumonía que padecía Mauro, aunque hasta ahora no se ha divulgado un informe médico o forense que establezca oficialmente esa relación.

El músico aseguró que Mauro utilizaba vapeadores y relacionó ese hábito con el problema respiratorio que presentaba antes de viajar a Barbados.

“Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”, manifestó durante la conversación, en la que pidió repetidamente a los jóvenes que abandonen esos dispositivos. La declaración representa la convicción personal de un padre en duelo y no una conclusión médica oficialmente comprobada .

Los primeros reportes sobre el fallecimiento indicaron que Mauro padecía neumonía y que había viajado pese a encontrarse enfermo. También circularon versiones sobre una posible complicación cardíaca, pero la familia y las autoridades de Barbados no han publicado un certificado que precise la causa y la secuencia médica definitiva.

Uno de los pasajes más difíciles de la entrevista ocurrió cuando Osamu relató el momento en que pudo ver por última vez a su hijo.

El músico recordó que le preguntó por qué no se había cuidado y por qué había asumido el riesgo de viajar mientras atravesaba una enfermedad. Después lo abrazó, le expresó cuánto lo amaba y le dio un beso en la frente antes de despedirse.

Osamu consideró injusto que Mauro no tuviera una segunda oportunidad y explicó que todavía intenta comprender una pérdida que alteró por completo la vida de la familia.

“Logró vivir haciendo exactamente lo que quería”

Pese al dolor, el músico habló con orgullo de la trayectoria construida por su hijo.

Osamu recordó que Mauro perseveró durante años para vivir exclusivamente de la música, incluso en etapas de dificultades económicas. Su mayor sueño era presentarse en discotecas y festivales internacionales, producir sus propias canciones y desarrollar una identidad artística independiente.

Según su padre, el joven logró mantenerse con su trabajo creativo sin tener que abandonar el proyecto musical para dedicarse permanentemente a otras ocupaciones. En sus publicaciones posteriores a la tragedia, Osamu lo describió como una persona noble, humilde, cariñosa y completamente enfocada en convertirse en productor y DJ.

Quién era Mauro Menéndez, conocido como DJ MAAHEZ

Mauro Menéndez murió en Barbados a los 30 años. Era el primogénito de Osamu Menéndez y de la actriz cubana Aylín Mujica, pero desarrolló una carrera propia alejada de la actuación y concentrada en la música electrónica.

Bajo el nombre de MAAHEZ, ingresó en la escena electrónica alrededor de 2014 y trabajó con sonidos de house, tech house, latin house, global bass y moombahton.

Su perfil profesional recoge el respaldo de figuras como Diplo, DJ Snake, Tiësto, Afrojack y Steve Aoki. También participó como coproductor en “Arriba”, canción de Sech y Farruko incluida en 1 of 1, álbum nominado al Latin Grammy de 2020 en la categoría de mejor álbum de música urbana.

El vapeo no produce simplemente “vapor de agua”

Los cigarrillos electrónicos calientan un líquido y generan un aerosol que es inhalado por el usuario. Ese aerosol puede contener nicotina, partículas ultrafinas, compuestos orgánicos volátiles, sustancias cancerígenas y metales pesados como níquel, estaño y plomo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten que ningún producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, es seguro. La mayoría contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva, y todavía no se conocen completamente todas las consecuencias de su uso prolongado.

La Organización Mundial de la Salud también señala que los vapeadores generan emisiones tóxicas y se relacionan con un mayor riesgo de trastornos pulmonares y cardiovasculares. La entidad recomienda que quienes no consumen tabaco o nicotina no comiencen a utilizarlos.

Qué es EVALI y por qué no debe confundirse automáticamente con una neumonía

Uno de los problemas más graves asociados al vapeo es la lesión pulmonar conocida como EVALI, sigla inglesa de lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos o productos de vapeo.

Sus síntomas pueden incluir tos, dolor en el pecho, dificultad respiratoria, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. Debido a que algunos de esos signos también aparecen en infecciones respiratorias, EVALI se considera un diagnóstico de exclusión: los médicos deben descartar neumonía, influenza y otras posibles causas antes de establecerlo.

Por esa razón, no es médicamente correcto concluir únicamente a partir de una neumonía previa que el vapeo provocó una muerte determinada. Para establecerlo sería necesario conocer los productos utilizados, los estudios de imágenes, los resultados de laboratorio, el historial clínico y, en caso de haberse realizado, el examen forense.

El brote de lesiones pulmonares que dejó 68 fallecidos en EEUU

Estados Unidos registró un importante brote de EVALI entre 2019 y 2020. Los CDC contabilizaron 2.807 hospitalizaciones o muertes vinculadas con esa lesión pulmonar y 68 fallecidos confirmados.

La investigación encontró una fuerte relación con el acetato de vitamina E presente en algunos productos de vapeo con THC, especialmente los obtenidos mediante canales informales. No obstante, los CDC aclararon que no podía descartarse la contribución de otras sustancias químicas.

Esto tampoco significa que todos los vapeadores produzcan el mismo riesgo o que cada enfermedad respiratoria de una persona que vapea sea EVALI. La composición de los líquidos, la frecuencia de consumo y el origen del producto pueden modificar considerablemente la exposición.

La causa oficial de la muerte de Mauro continúa sin conocerse

Aunque Osamu considera que el vapeo influyó decisivamente, no se ha hecho público un diagnóstico que determine que Mauro padecía EVALI ni un informe que establezca que el cigarrillo electrónico causó la neumonía o el episodio final.

La información conocida hasta el momento procede principalmente de declaraciones familiares y reportes periodísticos. Algunos medios mencionaron complicaciones de una neumonía y un posible problema cardíaco, mientras otros indicaron expresamente que la causa oficial no había sido confirmada.

La precisión resulta especialmente importante porque la neumonía puede ser provocada por virus, bacterias, hongos, aspiración de sustancias o diferentes procesos inflamatorios. También puede coexistir con otras enfermedades pulmonares o cardiovasculares.

Una advertencia nacida del dolor de un padre

Osamu convirtió la entrevista en un llamado a los jóvenes y a sus familias para que no minimicen los riesgos del vapeo.

Su afirmación sobre la muerte de Mauro debe mantenerse atribuida a él mientras no exista una conclusión médica oficial. Sin embargo, la advertencia general coincide con las recomendaciones de las principales autoridades sanitarias: los cigarrillos electrónicos no son inocuos, pueden causar adicción y exponen los pulmones a sustancias potencialmente perjudiciales.

Para el músico, el mensaje es ahora inseparable de la pérdida de su hijo: una petición para que otros jóvenes no asuman como inofensivo un producto cuyos efectos inmediatos y a largo plazo todavía continúan bajo investigación.