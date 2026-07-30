ADMINISTRACION TRUMP negocia deportación de CUBANOS A URUGUAY

La administración Trump negocia con Uruguay un nuevo destino para cubanos deportados desde Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump mantiene conversaciones con el Gobierno de Uruguay para convertir al país sudamericano en un nuevo destino para cubanos deportados desde Estados Unidos , según reveló una investigación publicada por The New York Times .

De acuerdo con el reportaje, las negociaciones son lideradas por el Departamento de Estado , encabezado por el secretario Marco Rubio , junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, con el objetivo de establecer un mecanismo que permita trasladar a migrantes cubanos cuya deportación directa a la isla resulte inviable o no sea la opción elegida por Washington.

Fuentes de ambos gobiernos consultadas por el diario bajo condición de anonimato indicaron que el eventual acuerdo podría no mencionar explícitamente a los ciudadanos cubanos, aunque serían el principal grupo beneficiado —o afectado— por este nuevo esquema migratorio.

Las conversaciones responden a intereses compartidos entre Washington y Montevideo.

Para la Casa Blanca, el acuerdo permitiría ampliar la red de países que aceptan recibir migrantes deportados, una pieza clave de la política migratoria impulsada por Trump para acelerar las expulsiones hacia terceros Estados.

Por su parte, Uruguay considera que la inmigración puede ayudar a enfrentar el envejecimiento de su población, la disminución de la fuerza laboral y el déficit de trabajadores en determinados sectores.

Según un alto funcionario uruguayo citado por The New York Times, el Gobierno también busca fortalecer la relación bilateral con la administración estadounidense.

Uruguay ya recibe miles de migrantes cubanos

A diferencia de otros destinos utilizados recientemente por Estados Unidos para las deportaciones, Uruguay cuenta con una política migratoria relativamente abierta y un sistema de asilo consolidado.

Con una población cercana a los 3,4 millones de habitantes, el país ha experimentado un crecimiento sostenido de la comunidad cubana.

Datos de Naciones Unidas indican que durante 2025 cerca de 24.000 cubanos solicitaron asilo en Uruguay y más de 22.000 ingresaron al país, consolidándolo como uno de los principales destinos migratorios de la región.

El ministro del Interior uruguayo, Carlos Negro, defendió esa política al recordar que Uruguay "tiene la tradición de dar la bienvenida a las personas que llegan de otras naciones".

La política de deportaciones a terceros países se expande

Las negociaciones con Uruguay forman parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para trasladar migrantes a terceros países cuando el retorno directo resulta complejo.

En marzo, la administración Trump informó ante un tribunal federal que 6.000 ciudadanos cubanos habían sido enviados a México, donde muchos enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria y acceder al mercado laboral.

Asimismo, otros cubanos han sido trasladados a Esuatini, Sudán del Sur y Nicaragua, como parte de diferentes programas de deportación desarrollados desde 2025.

Funcionarios estadounidenses consideran que permitir a los deportados establecerse legalmente en Uruguay podría reducir la probabilidad de nuevos intentos de ingreso irregular a Estados Unidos y, al mismo tiempo, evitar su retorno a Cuba.

Marco Rubio advierte sobre el aumento de la migración cubana

Durante una reciente visita oficial a Filipinas, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que la profunda crisis económica y política de Cuba continúa impulsando el éxodo migratorio.

"La migración masiva desde Cuba es siempre un riesgo cuando los países están tan profundamente desestabilizados", declaró.

En paralelo, Washington ha incrementado la presión sobre La Habana mediante nuevas sanciones económicas, especialmente dirigidas al sector energético, mientras endurece los controles migratorios sobre ciudadanos cubanos.

Hasta 600.000 cubanos podrían enfrentar procesos migratorios

Según María José Espinosa, directora ejecutiva del Center for Engagement and Advocacy in the Americas, alrededor de 600.000 cubanos podrían quedar expuestos a procesos de deportación tras los cambios introducidos en las políticas migratorias estadounidenses.

Especialistas consideran que este escenario representa un cambio significativo respecto al tratamiento que históricamente recibían los migrantes cubanos bajo la Ley de Ajuste Cubano.

La historiadora Ada Ferrer, profesora de la Universidad de Princeton, señaló que la política migratoria actual rompe con décadas de excepciones aplicadas a los ciudadanos cubanos.

Uruguay ofrece estabilidad, pero también enfrenta desafíos

Aunque organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes consideran que Uruguay representa una alternativa más segura que otros destinos utilizados recientemente por Estados Unidos, también advierten sobre las dificultades que enfrentan quienes llegan al país.

El elevado costo de vida y las limitadas oportunidades laborales obligan a muchos migrantes cubanos a desempeñarse como repartidores, cuidadores o guardias de seguridad mientras regularizan su situación y reconstruyen sus vidas.