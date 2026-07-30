MINISTRO DE ENERGÍA TIENE MALAS NOTICIAS PARA LOS CUBANOS: 105 días sin electricidad

El Gobierno cubano reconoce que hay comunidades con hasta 105 días sin electricidad

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy , reconoció este miércoles ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que existen comunidades del país que han permanecido hasta 105 días sin servicio eléctrico , una de las admisiones más contundentes realizadas por el Gobierno sobre el deterioro del sistema energético nacional.

Durante su intervención en el Parlamento, el funcionario también admitió que Cuba no cuenta con el combustible necesario para sostener la generación eléctrica y aseguró que, por ahora, no existen perspectivas de una recuperación en el suministro.

En su comparecencia, transmitida por la televisión estatal, De la O Levy explicó que los casos más graves corresponden a asentamientos abastecidos por transformadores de tecnología antigua y circuitos de alto voltaje cuyas piezas resultan difíciles de reemplazar.

"Hay comunidades, hay asentamientos poblacionales que han tenido hasta 105 días sin electricidad, porque son transformadores especiales, porque son circuitos que son de los voltajes viejos", afirmó el ministro.

El funcionario también señaló que el robo de aceite de transformadores ha agravado la situación.

"La cantidad de aceite que nos han robado casi es similar a lo que estamos produciendo en el mismo período", sostuvo.

El ministro reconoce que Cuba no tiene combustible suficiente

Uno de los momentos más significativos de su intervención llegó cuando abordó la crisis de abastecimiento de combustible.

De la O Levy aseguró que el país enfrenta una situación extremadamente crítica y descartó la existencia de reservas energéticas ocultas.

"Combustibles no tenemos y no avizoramos que haya combustible en los volúmenes que necesita nuestra economía."

El ministro explicó que Cuba requiere aproximadamente ocho millones de toneladas de combustible al año, de las cuales cerca de la mitad se destinan a la generación eléctrica.

"Nosotros hoy no recibimos combustible, absolutamente nada", declaró.

También rechazó las versiones que apuntan a la existencia de reservas estratégicas.

"Hay quien piensa que hay una reservita de energía guardada para resolver algo, pero eso es prácticamente imposible. No hay energía para repartir."

Las declaraciones llegan en medio de una crisis eléctrica sin precedentes

Las afirmaciones del ministro se producen mientras la Asamblea Nacional analiza un paquete de 176 reformas económicas destinadas a flexibilizar diversos sectores de la economía cubana.

Sin embargo, la crisis energética continúa afectando gravemente la vida cotidiana de millones de personas, con prolongados apagones que también impactan el suministro de agua, el funcionamiento de hospitales, comercios y servicios públicos.

Un historial de promesas incumplidas sobre los apagones

No es la primera vez que Vicente de la O Levy realiza declaraciones sobre la crisis eléctrica que posteriormente no se materializan.

En los últimos años, el ministro aseguró que el país reduciría su dependencia del combustible importado y reconoció en varias ocasiones el fracaso de los planes diseñados para estabilizar el Sistema Electroenergético Nacional.

También llegó a calificar los apagones como "soportables" durante etapas en las que numerosas provincias sufrían interrupciones del servicio de hasta 20 horas diarias.

El sistema eléctrico continúa cerca del colapso

Las declaraciones del titular de Energía coinciden con uno de los momentos más críticos para el sistema eléctrico cubano.

Durante las últimas semanas, el país ha registrado déficits de generación superiores a 2.300 megavatios, varios colapsos totales del Sistema Electroenergético Nacional y cortes que en algunas provincias han superado las 80 horas consecutivas.

En ese contexto, De la O Levy afirmó que la recuperación dependerá del incremento de la producción nacional de crudo y del desarrollo de fuentes de energía renovable.

Respecto a las denuncias sobre una distribución desigual de los apagones entre distintas regiones del país, el ministro aseguró que "no hay desigualdad, hay errores", una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales.