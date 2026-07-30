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España

INVASIÓN MIGRATORIA EN ESPAÑA: miles de inmigrantes irrumpen en la ciudad de Ceuta, fronteriza con Marruecos

España despliega al Ejército en Ceuta tras una oleada migratoria desde Marruecos que desborda la frontera Bajada

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ceuta

El Gobierno movilizó al Ejército y reforzó el operativo en Ceuta tras un aumento de cruces irregulares desde Marruecos y el apoyo ofrecido por Frontex.

España moviliza al Ejército en Ceuta ante el aumento de cruces irregulares desde Marruecos

El Gobierno de España ordenó este jueves el despliegue de unidades del Ejército de Tierra en Ceuta para reforzar el dispositivo de seguridad desplegado en la frontera con Marruecos, después de un incremento de cruces irregulares registrados en los últimos días.

La medida forma parte de un amplio operativo coordinado por el Ejecutivo, que incluye el envío de cientos de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, además de medios marítimos, aéreos y de rescate para contener la presión migratoria sobre la ciudad autónoma.

El Ejército apoyará a las fuerzas de seguridad en la frontera de Ceuta

Según informó el Gobierno español, las Fuerzas Armadas actuarán bajo la coordinación del Mando de Operaciones para apoyar a la Guardia Civil en las labores de seguridad y control fronterizo.

La decisión se produce tras varios días de intentos de entrada por la zona del Tarajal, donde numerosos migrantes han tratado de acceder a territorio español, en algunos casos atravesando el espigón fronterizo o nadando desde la costa marroquí.

España refuerza el operativo con casi 400 agentes y nuevos medios marítimos

El dispositivo contempla un importante incremento de recursos humanos y materiales.

A los efectivos ya desplegados se sumarán:

  • Un pelotón adicional de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil.
  • Dos nuevos pelotones con decenas de agentes especializados.
  • Treinta guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía.
  • Dos equipos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para reforzar las labores de vigilancia y rescate.

En el ámbito marítimo, el operativo incorporará el buque Duque de Ahumada, además de nuevas embarcaciones, pilotos de drones, mecánicos especializados y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

La Policía Nacional también amplía su despliegue

La Policía Nacional reforzará igualmente su presencia en Ceuta.

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras envió especialistas para apoyar la identificación de los migrantes, mientras que las Unidades de Intervención Policial (UIP) y las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) incrementarán su presencia mediante servicios extraordinarios.

En total, el operativo alcanzará alrededor de 200 agentes especializados entre ambas unidades para reforzar la seguridad en la ciudad autónoma.

La presión migratoria aumenta en la frontera con Marruecos

Según cifras del Ministerio del Interior, entre 1.500 y 2.000 personas han cruzado o intentado cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta durante los últimos diez días.

No obstante, las autoridades reconocen que esos datos todavía no reflejan el aumento registrado en las últimas horas, cuando se produjo un incremento significativo de intentos de entrada.

Los dispositivos de vigilancia permanecen activos tanto en el perímetro fronterizo como en el litoral ceutí para evitar nuevas llegadas.

Bruselas ofrece el apoyo de Frontex a España

La situación también ha llegado a las instituciones europeas.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, trasladó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la disposición de la Unión Europea para reforzar la cooperación con España.

Entre las opciones planteadas figura el apoyo operativo de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Además, la Comisión Europea confirmó que mantiene contactos con las autoridades marroquíes para reforzar la cooperación y tratar de reducir los cruces irregulares hacia territorio español.

Ceuta vuelve a enfrentarse a un fuerte desafío migratorio

El incremento de la presión migratoria reabre uno de los principales desafíos para la frontera sur de Europa.

Ceuta, junto con Melilla, constituye una de las dos únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, lo que convierte a ambas ciudades en puntos estratégicos para los flujos migratorios procedentes del norte de África.

El Gobierno español mantiene desplegado un amplio dispositivo mientras continúa el monitoreo de la situación para evitar nuevas entradas masivas.

FUENTE: red

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Por Redacción América Noticias Miami

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