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La UNE desmiente rumores sobre nueva patana en La Habana: la embarcación no generará electricidad en Cuba

La UNE aclaró que la patana llegada a La Habana solo recibirá mantenimiento y no reforzará el sistema eléctrico en medio de los apagones en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
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La Unión Eléctrica aclaró que la patana llegada a La Habana no reforzará el sistema eléctrico y solo permanecerá en Cuba para recibir mantenimiento.

La UNE niega que haya llegado una nueva patana para aliviar los apagones en Cuba

La Unión Eléctrica (UNE) desmintió este miércoles las versiones que circularon en redes sociales sobre la supuesta incorporación de una nueva central flotante para reforzar el Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

A través de una publicación oficial en Facebook, la empresa estatal aseguró que la embarcación que entró recientemente a la Bahía de La Habana no generará electricidad y que su único destino es recibir mantenimiento en los astilleros cubanos.

La patana llegó desde República Dominicana, pero no aportará energía al SEN

En un mensaje identificado con la etiqueta "#FALSO", la UNE fue categórica al negar los rumores.

"La patana que entró ayer a la Bahía de La Habana no se destinará a la generación del Sistema Electroenergético Nacional. Viene desde República Dominicana y su único propósito es recibir mantenimiento en el puerto de Asticar", informó la entidad.

La embarcación será atendida en Asticar (Astilleros del Caribe), la empresa estatal especializada en reparación y mantenimiento naval, que cuenta con un dique flotante con capacidad para embarcaciones de hasta 4.500 toneladas.

Periodista oficialista también desmintió la versión

La periodista Ana Teresa Badía también rechazó las publicaciones que aseguraban que Cuba había recibido una nueva patana para enfrentar la crisis energética.

"No, no ha llegado ninguna nueva patana turca para incorporarse a dar servicios al SEN. La de la foto debe ser la que ha permanecido en Cuba, u otra similar para arreglar algo", escribió en sus redes sociales.

Badía recordó además que el principal obstáculo para operar estas centrales flotantes sigue siendo la falta de combustible.

"El tema de los temas es el combustible para esta patana", señaló.

La falta de combustible mantiene fuera de servicio varias centrales flotantes

Las declaraciones coinciden con la situación que atraviesan varias patanas instaladas en Cuba.

En diferentes reportes oficiales de la Unión Eléctrica, las centrales flotantes ubicadas en Melones y Regla han permanecido fuera de servicio debido a la escasez de combustible, una de las principales causas del creciente déficit de generación eléctrica que afecta al país.

La llegada de una embarcación destinada únicamente a mantenimiento, y no a producir energía, ha generado frustración entre muchos ciudadanos que esperaban una mejora en el suministro eléctrico.

No es la primera vez que el Gobierno desmiente este tipo de rumores

El episodio recuerda lo ocurrido en abril de 2026, cuando el Ministerio de Energía y Minas también negó la llegada de una nueva patana generadora.

En aquella ocasión, las autoridades confirmaron que únicamente permanecían operativas dos centrales flotantes turcas: la Belgin Sultan y la Erol Bay, con una capacidad conjunta cercana a 124 megavatios, cuya operación depende del suministro de combustible importado.

La aclaración llega en medio del peor colapso eléctrico registrado en Cuba

El desmentido de la UNE se produce mientras el sistema eléctrico cubano atraviesa una de las peores crisis de su historia.

Este miércoles, el país registró un nuevo récord de afectación, con alrededor del 74 % del territorio nacional sin servicio eléctrico durante el horario de máxima demanda, debido a déficits de generación superiores a 2.000 megavatios.

En varias provincias, los apagones ya se extienden por hasta 24 horas consecutivas, agravando el impacto sobre hogares, hospitales, comercios y servicios esenciales.

La persistente falta de combustible, el deterioro de las termoeléctricas y las frecuentes averías mantienen al Sistema Electroenergético Nacional bajo una presión sin precedentes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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