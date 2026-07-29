BRUNO RODRÍGUEZ ELEVA EL TONO: el régimen cubano dice que responderá "con las armas" si es atacado

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla , volvió a responsabilizar este miércoles al Gobierno de Estados Unidos por el deterioro económico que enfrenta la isla y aseguró que el régimen está dispuesto a defender al país "incluso con las armas" en caso de una agresión militar.

Las declaraciones fueron realizadas durante su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular , donde afirmó que el contexto internacional es cada vez más complejo y acusó nuevamente a Washington de intensificar la presión económica sobre La Habana.

Bruno Rodríguez eleva el tono contra EE.UU. y habla de responder “con las armas” Aseguró que la “amenaza de agresión militar sigue vigente” y acusó a Washington de ejecutar un “plan macabro y bien diseñado” para asfixiar al régimen y conseguir su “rendición”. pic.twitter.com/7rtxGqEQ3Z

Uno de los momentos más relevantes del discurso ocurrió cuando el canciller lanzó una advertencia sobre la respuesta del régimen ante un eventual conflicto militar.

"Tenemos el deber y el derecho de rechazar y enfrentar la agresión que lo castiga y amenaza, y tenemos el derecho y el deber supremo de defendernos, incluso con las armas, si somos agredidos militarmente", declaró Rodríguez ante los diputados.

Pese a ello, aseguró que Cuba no busca una confrontación con Estados Unidos y reiteró que La Habana mantiene disposición para sostener un diálogo bilateral "sobre bases de respeto mutuo".

Durante su comparecencia, Rodríguez afirmó que Washington ejecuta un supuesto plan para asfixiar económicamente a Cuba mediante restricciones financieras, comerciales y tecnológicas.

Según el canciller, las sanciones impiden el acceso a mercados internacionales, financiamiento, alimentos, medicamentos, combustible y tecnologías necesarias para la generación eléctrica.

Además, denunció la existencia de un presunto "bloqueo energético total", vigente —según afirmó— desde enero de 2026, que dificultaría la importación de combustibles, paneles solares, piezas e insumos para el sistema eléctrico nacional.

Críticas al Departamento de Estado y rechazo a la ayuda humanitaria de EE.UU.

Rodríguez también arremetió contra el más reciente informe del Departamento de Estado sobre Cuba, al que calificó como "superficial, mezquino e inconsistente".

Asimismo, restó importancia a la ayuda humanitaria ofrecida por Estados Unidos al afirmar que su valor económico representa apenas una fracción del impacto que, según el régimen, generan las sanciones estadounidenses.

El canciller sostuvo que el verdadero objetivo de Washington continúa siendo ejercer presión económica para provocar un cambio político en la isla.

Las declaraciones llegan tras nuevas sanciones de Washington

Las afirmaciones del canciller ocurren en un momento de creciente tensión entre ambos países.

En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump amplió el marco de sanciones contra sectores estratégicos de la economía cubana.

Entre las medidas más recientes destacan las sanciones personales contra Miguel Díaz-Canel y las restricciones impuestas a varias entidades vinculadas al sector energético, incluyendo CEINPET, ENERSA y EINARBO.

La crisis económica continúa golpeando a la población cubana

Mientras el Gobierno cubano atribuye el deterioro económico al endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la población continúa enfrentando una profunda crisis caracterizada por apagones, escasez de alimentos y falta de medicamentos.

Datos divulgados por el propio Gobierno indican que más de 100.000 cirugías permanecen pendientes, alrededor de 118.000 pacientes oncológicos carecen de tratamientos de primera línea y más del 70 % de los medicamentos esenciales estuvieron ausentes de las farmacias estatales durante abril de 2026.

Por su parte, economistas y analistas independientes sostienen que, además de las sanciones, la crisis responde a problemas estructurales acumulados durante décadas, como la baja productividad, la centralización económica y la limitada implementación de reformas.