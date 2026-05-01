Robusta está en el Derby de Kentucky, dando a Cristian Torres la oportunidad de montar

El jockey Cristian Torres posa para una foto después de la quinta carrera en Churchill Downs en Louisville, Kentucky, el viernes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Stephen Whyno) AP

Luego, su teléfono sonó el viernes por la mañana con un número de California que no tenía guardado. Era el entrenador Doug O'Neill, que llamaba para preguntarle si quería tomar la monta de Robusta, que entró al lote cuando Right to Party, de Kenny McPeek, fue retirado por los veterinarios del hipódromo.

“Me quedé en shock”, le contó Torres a The Associated Press después de montar en la quinta carrera en Churchill Downs más tarde ese mismo día. “No respondí durante unos segundos porque no podía creerlo. Ha sido una montaña rusa de emociones, pero estoy muy feliz y muy agradecido”.

Torres, puertorriqueño que comenzó a montar en 2019, estaba previsto para ir a bordo de Silent Tactic en la 152da edición del Derby. El entrenador Mark Casse y el propietario John Oxley tomaron la decisión el miércoles de retirar a Silent Tactic por una lesión en el pie y planificar el Preakness para el 16 de mayo.

Casse dijo que fue una decisión fácil en el mejor interés del caballo, pero que se sentía mal por Torres.

La segunda oportunidad se concretó cuando Robusta entró desde la lista de también elegibles. O’Neill eligió a Torres para la monta porque Emisael Jaramillo ya tenía compromiso para montar el sábado en Santa Anita Park, en California.

“Ha sido una locura”, manifestó Torres. “Pero estoy muy feliz de estar aquí, y le estoy agradecido a Doug. Me llamó y me dio la oportunidad de montar a Robusta. Hombre, simplemente agradecido. Agradecido por cada oportunidad que llega, y muy feliz y muy emocionado”.

Torres llega a la carrera más grande de su trayectoria con un conocimiento limitado de Robusta, que fue segundo en los San Felipe Stakes el 7 de marzo y séptimo en el Santa Anita Derby el 4 de abril.

“He visto las repeticiones, sus carreras cuando corrió en California, pero no estoy muy cerca del caballo, así que solo voy a ver las repeticiones y observar, y hablar con Doug para ver qué podemos hacer”, explicó Torres.

Robusta era el penúltimo caballo elegible para la primera etapa de la Triple Corona. Corona de Oro, de Dallas Stewart, entraría si hay más retiros del lote actual de 20 caballos.

Además de Right to Party y Silent Tactic, Brad Cox retiró a Fulleffort después de que una radiografía reveló una astilla y líquido en el tobillo trasero izquierdo del potro.

Right to Party fue retirado por decisión veterinaria, no por una elección de McPeek y del propietario Chester Broman Sr.

“La seguridad y el bienestar de los caballos de carrera que entrenan y compiten en Kentucky son el centro de todo lo que hacemos”, señaló la Comisión de Carreras de Caballos y Juegos de Kentucky en un comunicado.

“(La comisión) supervisa de cerca los datos relacionados con los retiros, incluidos los basados en el consejo de nuestros veterinarios reguladores”, indicó la organización. “Es una de las partes más difíciles del trabajo, ya que compartimos el objetivo de cada equipo vinculado a un caballo: que el caballo compita de manera segura. ... Todos queremos lo que sea mejor para el caballo”.

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FUENTE: AP