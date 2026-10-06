Republicanos tratan de esgrimir tema de crimen para criticar a demócratas de cara a elecciones

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johnson en un evento electoral para el candidato legislativo David Valadao en Bakersfield, California, el 30 de septiembre del 2026. (AP foto/Jae C. Hong) AP

Los republicanos se están centrando en el desorden público, la inmigración ilegal y la delincuencia violenta en las campañas de mitad de mandato en todo el país, mientras los votantes se desencantan con la gestión de su partido sobre el costo de vida y la guerra con Irán.

Los demócratas han intentado contrarrestar los ataques reclutando candidatos con experiencia en las fuerzas del orden y subrayando sus propios planes contra el crimen, pero los republicanos creen que es una oportunidad poco común para pasar a la ofensiva en un año por lo demás complicado.

“¿Saben que ahora mismo tenemos la tasa de delincuencia violenta más baja en 126 años en Estados Unidos? Porque enfatizamos el estado de derecho”, declaró el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, recientemente ante un público en la Universidad Estatal de Luisiana. Las tasas de criminalidad en realidad han tendido a la baja desde la década de 1990, con un breve repunte durante la pandemia de COVID. “Tenemos la frontera más segura que hemos tenido en el último medio siglo”.

El presidente Donald Trump volvió al tema la noche del lunes en Nebraska, al advertir sobre cómo era el país antes de que él regresara a la Casa Blanca.

“Teníamos una frontera por la que entraba gente a raudales, un crimen como nadie había visto”, afirmó.

En Georgia, Michigan, Nevada, Texas y Wisconsin, candidatos republicanos a gobernador han atacado a sus rivales demócratas por ser débiles frente al crimen o han advertido que podrían recortar la financiación policial. El gobernador de Texas, Greg Abbott, por ejemplo, ha arremetido contra la candidata demócrata y legisladora estatal Gina Hinojosa por no respaldar una legislación que obligaría a los jueces a negar la libertad bajo fianza a inmigrantes acusados de un delito violento.

Hinojosa ha hecho campaña destacando su trayectoria como abogada de derechos civiles y ha criticado las políticas de Abbott sobre delincuencia por considerar que vulneran las libertades civiles.

Rick Jackson, un multimillonario ejecutivo del sector sanitario que se postula en Georgia, ha atacado repetidamente a su oponente demócrata Keisha Lance Bottoms por su gestión como alcaldesa de Atlanta.

“Crecí en el tipo de vecindario que Keisha Lance Bottoms abandonó”, indicó Jackson en un mitin de campaña en verano. “Sé quién sale perjudicado cuando los políticos retiran fondos a la policía”.

En una entrevista con la emisora de Atlanta 11Alive, Bottoms subrayó que su administración otorgó aumentos salariales a policías y bomberos, y señaló que pidió un incremento de la financiación federal para la seguridad pública durante su etapa como alcaldesa.

Las advertencias sobre el crimen impregnan las contiendas al Congreso

Es una historia similar en las contiendas por la Cámara de Representantes.

En el primer distrito congresional de Virginia, el legislador Rob Wittman ha atacado a su oponente demócrata, la fiscal Shannon Taylor, por su supuesto historial “blando con el crimen”. En el distrito 10 de Michigan, el republicano Michael Bouchard se postula destacando su servicio como capitán del Ejército y como hijo de un jefe policial. Ha afirmado que su oponente demócrata, la exfiscal Christina Hines, respalda “políticas ‘woke’, blandas con el crimen y socialistas”.

En el distrito 8 de Colorado, el legislador Gabe Evans presume de su etapa como agente de policía frente al aspirante demócrata Manny Rutinel. Y en el distrito 3 de Wisconsin, el legislador Derrick Van Orden espera ganar una tercera contienda contra la candidata demócrata Rebecca Cooke retratándola como una comunista que quiere retirar fondos a la policía.

Los republicanos esperan que, al retomar las advertencias sobre crimen y desorden, el partido pueda reactivar a su base desilusionada y recuperar a votantes moderados escépticos que se han alejado por preocupaciones como el costo de la vida.

Los rivales demócratas han respondido de manera similar. Taylor difundió un anuncio en el que aparecen 13 jefes policiales que respaldaron su campaña. Rutinel emitió anuncios con policías locales y presentó un plan de seguridad que pedía mayor financiación para la policía y programas de prevención de drogas. Hines dijo que seguirá priorizando la seguridad pública y procesará la corrupción en Washington. Cooke ha prometido financiar plenamente a los departamentos de policía desde el Congreso.

No todos los republicanos ven el crimen como un tema ganador

Aún está por verse si la estrategia resultará eficaz.

“Tenemos que hablar de ello. Creo que, en muchos sentidos, somos víctimas de nuestro propio éxito porque ha salido un poco de los titulares”, comentó el senador Eric Schmitt, republicano de Missouri y ex fiscal general del estado. “Con una frontera completamente segura ahora, nadie ni siquiera habla de ello. Pero es un logro enorme comparado con donde estábamos antes”.

Una encuesta de AP-NORC realizada en septiembre encontró que la seguridad fronteriza —que Trump y los republicanos a menudo vinculan con el crimen— era una fortaleza relativa para el presidente republicano, con un 48% de los adultos en Estados Unidos que dijeron aprobar su desempeño en el tema. Pero aun así fue una caída respecto a hace un año, cuando su aprobación en seguridad fronteriza era del 55%.

No todos dentro del partido están convencidos de que a los republicanos les convenga volver a machacar con el mensaje sobre el crimen.

“No veo que eso esté emergiendo como un tema importante para los votantes”, señaló el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte, quien decidió no postularse a la reelección este año. Con el objetivo de convertir la contienda para suceder a Tillis en un referéndum sobre el crimen, los republicanos han difundido anuncios acusando al candidato demócrata Roy Cooper de ser indulgente con los convictos durante sus dos mandatos como gobernador.

Líderes políticos negros han criticado los anuncios por racistas y por recordar campañas republicanas pasadas que usaron mensajes velados para atraer a votantes blancos suburbanos. Trump hizo explícito el mensaje cuando evocó el infame anuncio de 1988 de “Willie Horton” y mostró decenas de fotos policiales de hombres de color en una pantalla gigante durante un mitin en el que hacía campaña por Michael Whatley, el rival republicano de Cooper.

En contraste con el mensaje de su partido, Tillis destacó la seguridad de su estado en los últimos años.

“Francamente, cuando oigo a alguien hablar de crimen en Charlotte, yo vivo a 25 minutos del centro. No me preocupa caminar por Charlotte de noche”, apuntó Tillis.

Los demócratas acusan a Trump de corrupción

Los demócratas a nivel nacional sostienen que el mensaje republicano sobre la delincuencia violenta queda debilitado por las acciones de línea dura del gobierno de Trump en materia de control migratorio, que derivaron en la muerte de dos manifestantes estadounidenses y en tiroteos mortales de varios inmigrantes. Acusan a Trump de corrupción y a los republicanos de ser cómplices de su uso del cargo público para su propio beneficio.

El entorno de Trump “es la mayor organización criminal que hemos visto jamás”, sostuvo el senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona.

Añadió que “los demócratas deberían contraatacar con el hecho de que, de no ser porque fue presidente, este tipo estaría liderando algún tipo de mafia ahora mismo”.

Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, expresó que “los demócratas extremistas están tratando de desviar la atención de su agenda radical, blanda con el crimen”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP