Reducir la marca del maratón. Investigador dice que el récord sub 2 horas bajaría 5 minutos

Sabastian Sawe cruza la meta al ganar el Maratón de Londres, el domingo 26 de abril de 2026. (AP Foto/Ian Walton) AP

El keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres el domingo en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, superando el anterior récord mundial masculino por 65 segundos. Resistió el ataque del etíope Yomif Kejelcha, quien disputaba su primer maratón oficial y terminó en 1:59.41 —los dos primeros hombres en completar un maratón en menos de 2 horas.

Sawe, quien recibió una bienvenida de héroe en Kenia el miércoles, rompió la marca previa que ostentaba su compatriota Kelvin Kiptum, fallecido en un accidente automovilístico en febrero de 2024.

Simon Angus, de la Universidad Monash de Melbourne, quien se describe como científico de datos y economista, analiza la progresión histórica de los récords mundiales de maratón masculinos y femeninos. En un artículo de investigación de 2019, predijo por primera vez que el primer tiempo masculino por debajo de 2 horas no se lograría hasta 2032.

En 2023, revisó esa predicción a marzo de 2027. Con los tiempos del fin de semana en Londres, Angus sostiene que, con más modelización, un nuevo punto de referencia podría ser 1 hora, 54 minutos —cinco minutos y 30 segundos más rápido que lo que Sawe corrió en Londres.

“Creo que eso debería resistir la prueba del tiempo durante muchísimo tiempo; no esperaría verlo en la vida de mis hijos", dijo Angus a The Associated Press en una entrevista el jueves. “Podríamos estar corriendo un tipo de maratón distinto, en el límite hipotético, teórico”.

“Podría haber cambios en las reglas... qué tipo de materiales en los zapatos o las camisetas, tecnología de retroalimentación", indicó. "Es un tira y afloja entre los avances tecnológicos y el control antidopaje”.

Angus añadió que, a menudo, los corredores con más talento son capaces de aprovechar las tecnologías en mejora.

“Al intentar lograr un récord mundial de maratón, hay muchísimas áreas distintas de innovación", destacó Angus. "Se está gastando una enorme cantidad de dinero en nutrición, entrenamiento, tecnología de calzado. Lo que significa es que cuando alguien saca un poco la cara por delante, obtiene el beneficio de esas mejoras tecnológicas”.

Angus escribió en un análisis publicado esta semana en The Conversation Australia que su “marco estadístico” parte del supuesto de que, con el tiempo, las mejoras de rendimiento se vuelven más difíciles de conseguir.

“Cualquiera de nosotros que haya intentado mejorar su tiempo en una carrera en el parque del barrio sabe muy bien lo difícil que se vuelve exprimir más mejoras de rendimiento después de que se termina la euforia inicial de las mejoras de la primera o segunda semana”, escribió.

También se estableció un récord en la carrera femenina en Londres el domingo, con la etíope Tigst Assefa ganando en 2:15:41 para defender su título con el tiempo más rápido jamás registrado en un maratón exclusivo para mujeres.

Angus explicó que, debido a que ha habido menos maratones exclusivos para mujeres, ha sido más difícil publicar datos sobre ellos.

“Los tiempos de las mujeres están en una zona gris”, dijo Angus. Pero aun así pronosticó un tiempo de 2 horas y 10 minutos —unos cinco minutos más rápido que el tiempo de Assefa el domingo— como uno que eventualmente podría establecerse.

Angus, de 47 años, es un padre casado de tres hijos que ha corrido maratones de entrenamiento recientemente en apenas menos de tres horas.

Contó que recibió la noticia del resultado por debajo de 2 horas en Londres —el tiempo que había pronosticado que inicialmente no ocurriría hasta dentro de otros seis años— alrededor de las 9 de la noche del domingo, hora local en Melbourne, justo después de que terminó la carrera.

“Un amigo me envió un mensaje y lo primero que dijo fue: ‘vas a tener mucho trabajo por hacer’”, contó. “Pensé que iban a romper el récord mundial, pero no había manera de que bajaran de 2 horas".

“Luego lo revisé y pensé: ‘ahora probablemente necesito ponerme con esto’”, apuntó.

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FUENTE: AP