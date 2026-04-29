COLAPSO MIGRATORIO: APROBACIÓN DE GREEN CARD PARA CUBANOS CAE 99.8% BAJO TRUMP

La política migratoria de Estados Unidos ha dado un giro drástico para los cubanos. Bajo la administración de Donald Trump, la aprobación de residencias permanentes (Green Card) para ciudadanos de la isla ha caído un 99.8%, según un análisis del Cato Institute citado por el Miami Herald.
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De miles de aprobaciones a solo decenas
Las cifras reflejan un desplome histórico:
Antes: más de 10,000 residencias aprobadas mensualmente
Finales de 2025: apenas unas decenas
Enero de 2026: más de 7,000 solicitudes, solo 15 aprobadas
Un cambio radical en el acceso a la residencia permanente.
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Aumento de detenciones migratorias
Mientras caen las aprobaciones:
Arrestos de cubanos por ICE aumentaron un 463%
Más de 1,000 detenidos en enero de 2026
Un escenario de mayor presión migratoria.
Congelación de trámites y limbo legal
La situación se agrava por decisiones clave:
Suspensión de procesos en USCIS
Fin del programa de parole humanitario
Eliminación de CBP One
Miles de cubanos permanecen sin estatus migratorio claro.
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ARCHIVO – Varios camiones entran y salen del centro de detención de inmigrantes conocido como “Alcatraz de los caimanes” en los Everglades de Florida, el jueves 28 de agosto de 2025, en el condado Collier, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell, Archivo)
AP
Ley de Ajuste Cubano pierde efectividad
La histórica Ley de Ajuste Cubano, que permitía obtener residencia tras un año en el país, ha dejado de ser una vía efectiva en este contexto.
Muchos solicitantes cumplen requisitos, pero sus casos permanecen detenidos.
Impacto en la comunidad cubana en Florida
El sur de Florida, principal centro de la diáspora cubana, enfrenta las consecuencias:
Miles de casos sin resolver
Creciente incertidumbre legal
División de opiniones sobre las políticas migratorias
Una encuesta del Miami Herald revela que el 68% de los cubanos en Florida se opone al aumento de deportaciones de migrantes sin antecedentes penales.
Historias en el limbo
Casos como el de “Rosa”, una cubana en Florida:
Llegó bajo parole
Solicitó residencia hace un año
Sigue sin respuesta
No puede regularizarse ni regresar a Cuba.
Conclusión
El desplome en las aprobaciones de Green Card y el aumento de detenciones reflejan un cambio estructural en la política migratoria hacia los cubanos, con miles de personas atrapadas en un limbo legal.