El crudo Brent supera los 125 dólares por barril por temores sobre la guerra contra Irán

HONG KONG (AP) — El precio del crudo Brent se disparó por encima de los 125 dólares por barril a primera hora del jueves, luego de que el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán incrementara las dudas de que se reabra el estrecho de Ormuz y la guerra llegue a su fin.