El crudo Brent supera los 125 dólares por barril por temores sobre la guerra contra Irán

El Brent para entrega en junio subió 6,2% hasta 125,36 dólares, y el que es para entrega en julio avanzó 3,1%, ubicándose en 113,85 dólares.
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HONG KONG (AP) — El precio del crudo Brent se disparó por encima de los 125 dólares por barril a primera hora del jueves, luego de que el estancamiento de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán incrementara las dudas de que se reabra el estrecho de Ormuz y la guerra llegue a su fin.
El Brent para entrega en junio subió 6,2% hasta 125,36 dólares, y el que es para entrega en julio avanzó 3,1%, ubicándose en 113,85 dólares.
El crudo de referencia de Estados Unidos aumentó 2,3%, a 109,38 dólares por barril.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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