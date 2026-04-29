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Miami

Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

Más de 130 vehículos permanecen retenidos en un puerto de Miami mientras aumentan los cargos de almacenamiento y crece el malestar con agencias de envío

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Autos MIAMI

CRISIS EN MIAMI: AUTOS DESTINADOS A CUBA QUEDAN VARADOS Y DISPARAN COSTOS PARA FAMILIAS CUBANAS

Decenas de cubanos en Estados Unidos enfrentan una situación crítica: los autos que enviaron a Cuba permanecen retenidos en un puerto de Miami, generando costos que ya resultan insostenibles para muchas familias.

Según reportes y testimonios recogidos por el periodista Javier Díaz, más de 130 vehículos están varados, acumulando cargos diarios de almacenamiento que en algunos casos ya superan los 11,000 dólares.

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Miles de dólares en riesgo

El impacto económico es significativo:

Autos comprados por hasta 15,000 dólares

Costos de envío cercanos a 6,000 dólares

Tarifas de almacenamiento de hasta 120 dólares diarios

Muchos propietarios enfrentan la posibilidad de perder sus vehículos en subastas públicas si no logran cubrir los cargos acumulados.

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Cadena de intermediarios genera caos

El problema se originó en un sistema de gestión fragmentado:

Una empresa vendía el servicio

Otra realizaba el transporte marítimo

Una tercera gestionaba la exportación

La falta de coordinación y disputas financieras dejaron los autos en un limbo legal y operativo.

Autos sin destino tras nuevas restricciones

La crisis se agravó tras la suspensión de importaciones de vehículos de combustión hacia Cuba.

Muchos autos enviados desde EE.UU. quedaron sin posibilidad de entrada al país.

‍‍ Familias atrapadas entre deudas e incertidumbre

El caso afecta especialmente a cubanos con situación migratoria inestable:

Enviaron sus autos como respaldo ante posible retorno a Cuba

Ahora enfrentan pérdidas económicas severas

Quedan expuestos a deudas y procesos legales

Investigación en curso

Autoridades en Estados Unidos analizan posibles:

Incumplimientos de contrato

Prácticas fraudulentas

Violaciones de regulaciones de exportación

Sin embargo, los afectados denuncian lentitud en las acciones mientras los costos siguen aumentando.

Protestas y creciente malestar

La indignación ha escalado:

Protestas frente al puerto de Miami

Reclamos directos a las agencias

Exigencias de devolución de vehículos

Representantes de las empresas han reconocido que el caso se encuentra en litigio.

Conclusión

El caso refleja fallas estructurales en el sistema de exportación de vehículos hacia Cuba, donde la falta de transparencia, la intermediación y las restricciones regulatorias han dejado a decenas de familias en una crisis financiera.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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