Autos para Cuba no salen de Miami: crece el caos y las pérdidas para sus dueños cubanos

CRISIS EN MIAMI: AUTOS DESTINADOS A CUBA QUEDAN VARADOS Y DISPARAN COSTOS PARA FAMILIAS CUBANAS
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Más de 130 vehículos permanecen retenidos en un puerto de Miami mientras aumentan los cargos de almacenamiento y crece el malestar con agencias de envío
CRISIS EN MIAMI: AUTOS DESTINADOS A CUBA QUEDAN VARADOS Y DISPARAN COSTOS PARA FAMILIAS CUBANAS
Decenas de cubanos en Estados Unidos enfrentan una situación crítica: los autos que enviaron a Cuba permanecen retenidos en un puerto de Miami, generando costos que ya resultan insostenibles para muchas familias.
Según reportes y testimonios recogidos por el periodista Javier Díaz, más de 130 vehículos están varados, acumulando cargos diarios de almacenamiento que en algunos casos ya superan los 11,000 dólares.
El impacto económico es significativo:
Autos comprados por hasta 15,000 dólares
Costos de envío cercanos a 6,000 dólares
Tarifas de almacenamiento de hasta 120 dólares diarios
Muchos propietarios enfrentan la posibilidad de perder sus vehículos en subastas públicas si no logran cubrir los cargos acumulados.
El problema se originó en un sistema de gestión fragmentado:
Una empresa vendía el servicio
Otra realizaba el transporte marítimo
Una tercera gestionaba la exportación
La falta de coordinación y disputas financieras dejaron los autos en un limbo legal y operativo.
La crisis se agravó tras la suspensión de importaciones de vehículos de combustión hacia Cuba.
Muchos autos enviados desde EE.UU. quedaron sin posibilidad de entrada al país.
El caso afecta especialmente a cubanos con situación migratoria inestable:
Enviaron sus autos como respaldo ante posible retorno a Cuba
Ahora enfrentan pérdidas económicas severas
Quedan expuestos a deudas y procesos legales
Autoridades en Estados Unidos analizan posibles:
Incumplimientos de contrato
Prácticas fraudulentas
Violaciones de regulaciones de exportación
Sin embargo, los afectados denuncian lentitud en las acciones mientras los costos siguen aumentando.
La indignación ha escalado:
Protestas frente al puerto de Miami
Reclamos directos a las agencias
Exigencias de devolución de vehículos
Representantes de las empresas han reconocido que el caso se encuentra en litigio.
El caso refleja fallas estructurales en el sistema de exportación de vehículos hacia Cuba, donde la falta de transparencia, la intermediación y las restricciones regulatorias han dejado a decenas de familias en una crisis financiera.
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