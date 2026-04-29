Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Las autoridades cubanas ejecutaron este martes el desalojo de la vivienda del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández en el municipio Playa, La Habana, como parte de las sanciones asociadas a su condena judicial.

El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en el exclusivo reparto Miramar, donde residían familiares del exfuncionario. Según reportes, la acción comenzó en horas de la mañana y contó con presencia policial en los alrededores.

Hermana de ex ministro Alejandro Gil confirma el desalojo de su vivienda en Miramar bajo un fuerte operativo policial pic.twitter.com/ilIgux7M5t

Desalojo en vivienda situada en Playa, La Habana

Presencia de agentes en la zona

Restricciones para grabar o documentar el procedimiento

Traslado de pertenencias en camiones

La propiedad se encuentra en una de las zonas residenciales de mayor valor de la capital.

Screenshot 2026-04-29 at 3.38.49PM

Devolución de vivienda en Santos Suárez

De forma paralela, familiares del exministro recuperaron una segunda propiedad ubicada en Santos Suárez, que permanecía cerrada desde hacía aproximadamente tres años.

La vivienda había sido cuestionada judicialmente como una “donación ficticia”, pero finalmente su legalidad fue reconocida, permitiendo su restitución a la familia.

Screenshot 2026-04-29 at 3.39.03PM

‍‍ Reubicación de la familia

Tras el desalojo en Miramar, los familiares se trasladaron a la vivienda recuperada.

La propiedad presentaba condiciones de deterioro tras años sin uso, lo que añade complejidad a la situación actual de la familia.

Contexto judicial del caso

El desalojo se produce tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Popular, que condenó a Alejandro Gil a:

Cadena perpetua

20 años adicionales por delitos asociados

Confiscación de bienes

Las apelaciones fueron rechazadas, dejando firme la decisión judicial.

Falta de información oficial

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento público detallado sobre:

El procedimiento de desalojo

El destino de la propiedad en Miramar

La situación legal completa de los bienes

Conclusión

El caso refleja el impacto directo de las sanciones judiciales en el entorno familiar de altos exfuncionarios en Cuba, en medio de un proceso que sigue generando atención pública.