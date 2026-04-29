Desalojan vivienda del exministro Alejandro Gil en el barrio de Miramar

Las autoridades cubanas ejecutaron este martes el desalojo de la vivienda del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández en el municipio Playa, La Habana, como parte de las sanciones asociadas a su condena judicial.
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Autoridades cubanas ejecutan desalojo de la casa de Alejandro Gil en Playa tras su condena, mientras devuelven vivienda en Santos Suárez
Las autoridades cubanas ejecutaron este martes el desalojo de la vivienda del exministro de Economía Alejandro Gil Fernández en el municipio Playa, La Habana, como parte de las sanciones asociadas a su condena judicial.
El operativo se llevó a cabo en una casa ubicada en el exclusivo reparto Miramar, donde residían familiares del exfuncionario. Según reportes, la acción comenzó en horas de la mañana y contó con presencia policial en los alrededores.
Desalojo en vivienda situada en Playa, La Habana
Presencia de agentes en la zona
Restricciones para grabar o documentar el procedimiento
Traslado de pertenencias en camiones
La propiedad se encuentra en una de las zonas residenciales de mayor valor de la capital.
De forma paralela, familiares del exministro recuperaron una segunda propiedad ubicada en Santos Suárez, que permanecía cerrada desde hacía aproximadamente tres años.
La vivienda había sido cuestionada judicialmente como una “donación ficticia”, pero finalmente su legalidad fue reconocida, permitiendo su restitución a la familia.
Tras el desalojo en Miramar, los familiares se trasladaron a la vivienda recuperada.
La propiedad presentaba condiciones de deterioro tras años sin uso, lo que añade complejidad a la situación actual de la familia.
El desalojo se produce tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Popular, que condenó a Alejandro Gil a:
Cadena perpetua
20 años adicionales por delitos asociados
Confiscación de bienes
Las apelaciones fueron rechazadas, dejando firme la decisión judicial.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento público detallado sobre:
El procedimiento de desalojo
El destino de la propiedad en Miramar
La situación legal completa de los bienes
El caso refleja el impacto directo de las sanciones judiciales en el entorno familiar de altos exfuncionarios en Cuba, en medio de un proceso que sigue generando atención pública.
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