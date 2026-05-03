Ranger Suárez abandona juego de Medias Rojas ante Astros en la cuarta entrada por tirón en el muslo

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El pitcher venezolano de los Medias Rojas de Boston Ranger Suarez lanza en la cuarta entrada ante los Astros de Houston el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Mark Stockwell) AP

Tras su mejor apertura de la temporada desde que firmó con los Medias Rojas durante la temporada baja, el venezolano lanzó cuatro entradas en blanco, permitiendo tres hits. El zurdo de 30 años realizó 70 lanzamientos, ponchó a tres y otorgó una base por bolas.

El mánager interino Chad Tracy salió a hablar con el jefe de equipo Laz Díaz cuando el relevista Tyler Samaniego trotaba desde el bullpen. Al relevista zurdo se le permitió exceder el límite de ocho lanzamientos de calentamiento.

En su apertura anterior, Suárez permitió un hit en ocho entradas sin permitir carreras en la victoria el lunes ante Toronto.

Suárez firmó en enero un contrato de 130 millones de dólares por cinco años con Boston, después de pasar las primeras ocho temporadas de su carrera con Filadelfia.

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FUENTE: AP