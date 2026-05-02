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Ramírez roba su base 300, Fry y Manzardo batean y Guardianes vencen 14-6 a Atléticos

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El dominicano José Ramírez se robó la base número 300 de su carrera, David Fry y Kyle Manzardo conectaron jonrones y los Guardianes de Cleveland aprovecharon un quinto inning de cuatro carreras para remontar y vencer el sábado 14-6 a los Atléticos.

Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, comienza a correr después de conectar un sencillo en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el sábado 2 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Alan Greth)
Ángel Martínez, de los Guardianes de Cleveland, comienza a correr después de conectar un sencillo en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Atléticos, el sábado 2 de mayo de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Alan Greth) AP

Ramírez conectó un doble de dos carreras en el quinto que le dio a los Guardians su primera ventaja, 4-3, antes de robarse la tercera base. Se convirtió en el segundo jugador en la historia de la franquicia con 300 o más bases robadas, uniéndose a Kenny Lofton. Ramírez también se sumó a Starling Marte, Jose Altuve y Trea Turner como los únicos jugadores activos en alcanzar esa cifra.

Shea Langeliers conectó dos jonrones por los Athletics: un batazo de dos carreras en el primero y un cuadrangular solitario en el quinto.

Nick Kurtz se fue de 5-2, pero vio terminarse en 20 su racha de juegos consecutivos recibiendo una base por bolas, empatada como la segunda más larga en la historia de las Grandes Ligas.

Después de que Rhys Hopkins impulsó a Ramírez con un elevado de sacrificio para poner arriba a los Guardians 5-3 en el quinto, Fry añadió su segundo jonrón de la temporada en el sexto. El novato Travis Bazzana consiguió su primer hit y su primera carrera impulsada en las Grandes Ligas con un sencillo de dos carreras en el séptimo e inmediatamente se robó su primera base.

Manzardo añadió tranquilidad en la parte alta del octavo con un jonrón de tres carreras. Brayan Rocchio y Steven Kwan impulsaron carreras en el noveno para sellar el triunfo de Cleveland.

Austin Hedges conectó su primer jonrón de la temporada en el tercero por los Guardians.

Slade Cecconi (1-4) se acreditó la victoria pese a permitir cinco carreras y 10 hits en 5 1/3 innings.

Jacob Lopez (2-2) permitió seis carreras y ocho hits en 5 1/3 innings por los Athletics.

La victoria fue el juego de mayor anotación para Cleveland desde que también hizo 14 carreras el 28 de junio de 2023 contra Kansas City. A continuación El zurdo Parker Messick (3-0, 1.73 de efectividad) sube al montículo por los Guardians contra el derecho Aaron Civale (2-1, 3.23 de efectividad) en el juego final de la serie el domingo.

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AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb

FUENTE: AP

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