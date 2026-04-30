PSG: Luis Enrique sopesa rotaciones en la Ligue 1 antes de la vuelta ante Bayern Múnich

El técnico Luis Enrique del Paris Saint-Germain durante el partido contra el Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Mientras busca ganar títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, Luis Enrique debe asegurarse de que también siga presentando equipos competitivos en la recta final de la Ligue 1.

Brillante en el escenario europeo, el PSG ha sido menos dominante en el ámbito doméstico y tiene una ventaja de seis puntos sobre el Lens, su perseguidor inmediato.

A ambos equipos les quedan cuatro partidos y el conjunto de Luis Enrique debe viajar a Lens el 13 de mayo, encuentro aplazado desde el 11 de abril debido a la participación del PSG en la Liga de Campeones.

El vigente campeón francés recibe a Lorient, que marcha a mitad de tabla, en el Parque de los Príncipes el sábado, seguido por el viaje de la próxima semana a Múnich, donde defenderá una ventaja de un gol tras la emocionante victoria 5-4 sobre el campeón de la Bundesliga a mitad de semana.

La profundidad de la plantilla del PSG le da a Luis Enrique muchas opciones, pero la rotación intensa de este mes salió mal parada en la derrota 2-1 en casa ante Lyon, ya que los suplentes Illia Zabarnyi, Gonçalo Ramos y Lucas Beraldo rindieron por debajo de lo esperado.

Lens remontó una desventaja de dos goles, pero dejó escapar puntos importantes en un empate 3-3 en Brest la semana pasada. El equipo del norte no tiene margen de error cuando viaje al sur para enfrentar a Niza el sábado.

Por detrás del PSG y Lens, la pelea por los puestos de la Liga de Campeones es intensa.

Lyon, siete veces campeón, y el cuarto Lille están igualados en puntos, con los tres primeros obteniendo el pase directo a la Liga de Campeones y el cuarto entrando a la fase de clasificación. Lyon recibe a un Rennes en buena racha, el domingo, mientras que Lille se mide con Le Havre.

A cuatro puntos de Lyon, el sexto Olympique de Marseille aún puja por clasificarse a la Champions y visita a Nantes el sábado.

Jugadores a seguir

Elye Wahi, de 23 años, está encontrando la forma que alguna vez lo convirtió en uno de los jóvenes delanteros más prometedores de Europa. De vuelta en la Ligue 1 con Niza, cedido por Eintracht Frankfurt, Wahi ha marcado goles decisivos para el Niza, incluido el penal de la semana pasada que aseguró el empate 1-1 ante Marsella, su antiguo club.

El mediopunta sueco Sebastian Nanasi acaparó los reflectores en Malmö antes de llegar a Estrasburgo durante el verano de 2024. Con la mira puesta en asegurarse un lugar en el Mundial, Nanasi ha estado en gran forma en la Conference League, con goles y asistencias decisivos.

Bajas

El PSG no contará con el defensor Achraf Hakimi, quien también se perderá el partido de vuelta de la semifinal contra el Bayern debido a una lesión en el muslo derecho. Estará fuera de las canchas durante varias semanas. Lucas Chevalier, el segundo arquero del PSG, también fue descartado por varias semanas tras lesionarse el muslo derecho durante un entrenamiento, mientras que el delantero Gonçalo Ramos purgará una fecha de suspensión.

Fuera del campo

Carles Martínez Novell, técnico de Toulouse, se marcha al final de la temporada. Toulouse anunció la decisión el miércoles, con el equipo ubicado en el décimo puesto de la clasificación. El técnico español llegó a Toulouse inicialmente como entrenador asistente, ganó la Copa de Francia en 2023 y fue nombrado entrenador permanente la temporada siguiente. Martínez Novell condujo a Toulouse a una de sus mayores victorias cuando el equipo del sur sorprendió 3-2 a Liverpool en un partido de la Liga Europa en noviembre de 2023.

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FUENTE: AP