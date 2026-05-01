PSG: Luis Enrique sopesa cuántos jugadores reservar ante Lorient antes del Bayern

El técnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique durante el partido de ida contra Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París. (AP Foto/Christophe Ena) AP

El PSG aún no ha asegurado el título francés, pero tiene un partido trascendental el miércoles: el encuentro de vuelta de una trepidante semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich. El conjunto parisino, vigente campeón europeo, emergió victorioso 5-4 en el Parque de los Príncipes.

“Cada partido es diferente y presenta sus propios desafíos", dijo el técnico el viernes. "Tenemos que tenerlo todo en cuenta. Necesito hablar con los jugadores individualmente. No es fácil. Es como jugar al Tetrix. Tenemos que conseguir los tres puntos y lograr que los jugadores lleguen al partido más importante de la temporada”.

El PSG mantiene una ventaja de seis puntos sobre el escolta Lens, con cuatro partidos por disputar, pero aún debe visitar a su perseguidor más cercano el 13 de mayo.

La exhibición goleadora contra el Bayern dejó exhaustos a los jugadores de ambos equipos. Achraf Hakimi, lateral derecho del PSG, sufrió una lesión en el muslo que lo deja fuera durante varias semanas.

“El Bayern es el rival más difícil al que me he enfrentado con el PSG", dijo Luis Enrique. “Fue el partido de mayor intensidad física de la temporada y emocionalmente también desgastó”.

"(Hakimi) es una máquina que siempre juega a un nivel increíble, es como tener a tres jugadores. Por desgracia no estará en Múnich, pero estamos serenos”, añadió el estratega español.

Es probable que Warren Zaïre-Emery pase del mediocampo para cubrir la baja de Hakimi como lateral derecho, y Luis Enrique no puede permitirse que él también se lesione.

Eso es aún más cierto en el caso del arquero Matvei Safonov, dado que el suplente Lucas Chevalier también está fuera por lesión.

Luis Enrique necesita a Safonov contra el Bayern y podría darle su primera titularidad en la liga a Renato Marin, un guardameta brasileño de 19 años que llegó procedente de la Roma el verano pasado y está muy bien valorado.

El mediocampista español Fabián Ruiz podría ser titular contra Lorient tras recuperarse recientemente de una lesión de rodilla sufrida ante el Sporting de Lisboa en enero.

“Fabián es un jugador increíble para nosotros, uno de los mejores mediocampistas del mundo. Mañana es un buen momento para sumar más minutos”, dijo Luis Enrique.

El PSG prácticamente sentenciará el título si vence a Lorient, noveno clasificado, y Lens pierde en Niza más tarde el sábado.

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FUENTE: AP