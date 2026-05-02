PSG deja escapar puntos al empatar con Lorient antes de que Lens visite al Niza

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Lee Kang-in del Paris Saint-Germain pelea por el balón con Arthur Avom del Lorient en el encuentro de la liga francesa el sábado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Christophe Ena) AP

Si el Lens, que es segundo, vence más tarde al Niza recortará la ventaja del PSG a cuatro puntos con tres partidos por disputar, y Lens recibirá al PSG el 13 de mayo.

El PSG venció 5-4 al Bayern Múnich a principios de esta semana en un vibrante partido de semifinales de la Liga de Campeones, y el entrenador Luis Enrique dio descanso al portero Matvei Safonov, al mediocampista Vitinha y al defensor Nuno Mendes de cara al partido de vuelta del miércoles en Alemania. El delantero estrella Ousmane Dembélé estuvo en el banquillo junto con los mediocampistas Joao Neves y Warren Zaïre-Emery.

El delantero adolescente Ibrahim Mbaye adelantó al PSG a quemarropa a los seis minutos, cuando el portero Yvon Mvogo dejó escapar un centro que le cayó directamente. Una mala defensa permitió que Pablo Pagis empatara seis minutos después con una volea precisa que superó al arquero suplente de 19 años Renato Marin.

Zaïre-Emery anotó inmediatamente después de ingresar al 62 con un remate desde 20 metros que se desvió ligeramente. Luego, el delantero de la academia del PSG Pierre Mounguengue entró para su debut con el primer equipo, pero perdió el balón con un pase hacia atrás. El envío fue interceptado por el delantero beninés Aiyegun Tosin, quien se escapó y marcó con un disparo raso que pegó en el poste y entró al 77.

La mala racha del Marsella continúa La caótica temporada del Marsella continuó con una derrota 3-0 en la cancha del Nantes, que es penúltimo. Una cuarta derrota en seis partidos mermó las opciones del Marsella de clasificarse a la Liga de Campeones de la próxima temporada, con solo los tres primeros avanzando directamente.

El Marsella caerá al séptimo puesto si el Mónaco supera de visita al colista Metz más tarde. Paul Pogba fue elegido en el mediocampo del Mónaco, lo que le dio al exastro de Francia su primera titularidad en liga desde 2023 con la Juventus.

El Nantes mantuvo vivas sus escasas esperanzas de evitar el descenso por primera vez desde 2009. La victoria dejó al Nantes a dos puntos del Auxerre, en la 16ª posición, que es el puesto de promoción-descenso con el equipo que termina tercero en la Ligue 2. La línea ofensiva del Nantes funcionó, ya que Ignatius Ganago, el exextremo del Marsella Rémy Cabella y Matthis Abline anotaron. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP