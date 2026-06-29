Profesor conocido por “memorandos de tortura” asesorará pesquisa sobre presuntos rivales de Trump

ARCHIVO - John Yoo, profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, testifica en el Capitolio en Washington, el 26 de junio de 2008. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo) AP

John Yoo confirmó el lunes, en un correo electrónico enviado a The Associated Press, que ayudaría a Joe diGenova, el exfiscal del Departamento de Justicia asignado en abril para investigar si funcionarios que, durante la última década, examinaron a Trump, participaron en una conspiración criminal contra el presidente republicano.

“Es abogado. Va a ayudarnos”, señaló DiGenova en una breve entrevista telefónica sobre Yoo. No dio más detalles.

Yoo, profesor de derecho en la Universidad de California, Berkeley, fue un alto funcionario del Departamento de Justicia en el gobierno de George W. Bush y se desempeñó como uno de los principales autores de los llamados “memorandos de tortura”, que funcionarios del gobierno utilizaron para justificar el uso de técnicas de “interrogatorio reforzado” contra posibles sospechosos de terrorismo. Posteriormente, el Departamento de Justicia revocó esos memorandos.

En los años posteriores, se ha mantenido como un destacado defensor de una amplia autoridad del poder ejecutivo. En 2020, en una entrevista con la AP, manifestó que les había dicho en varias ocasiones a funcionarios del gobierno de Trump que un fallo de la Corte Suprema que rechazó el intento del mandatario de poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, abría la puerta a un enorme nuevo poder presidencial.

La investigación por conspiración se lleva a cabo en Florida, pero su alcance no está claro, al igual que si se presentarán cargos penales.

Los fiscales han centrado al menos una parte de la pesquisa en la investigación, ya concluida desde hace tiempo, sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. Los investigadores han emitido una amplia serie de citaciones para obtener registros y han realizado entrevistas relacionadas con la elaboración de una evaluación de la comunidad de inteligencia, publicada en enero de 2017, donde se concluyó que Rusia llevó a cabo una interferencia electoral de gran alcance para favorecer a Trump frente a su rival demócrata Hillary Clinton.

En un informe de 2019 del fiscal especial Robert Mueller se confirmó que Rusia interfirió en favor de Trump y que la campaña de éste acogió repetidamente esa ayuda, pero no encontró pruebas suficientes para establecer una conspiración criminal entre Moscú y la campaña.

En varias investigaciones posteriores sobre la pesquisa de Rusia se han identificado múltiples errores en la manera en que se llevó a cabo, y un exabogado del FBI se declaró culpable en 2020 de manipular un correo electrónico durante el curso de la investigación. Pero en ninguna de las revisiones se ha identificado conducta delictiva por parte de algún alto funcionario de las fuerzas del orden o de inteligencia involucrado en la investigación.

Aun así, Trump ha exigido represalias y ha buscado castigar a los principales funcionarios del FBI y de la CIA de esa época.

Al ser consultado en mayo en una entrevista con Fox News Channel sobre lo que había hecho el Departamento de Justicia para abordar las afirmaciones de una conspiración de larga data para derribar a Trump, el secretario de Justicia interino Todd Blanche respondió: “Eso es exactamente lo que estamos investigando ahora mismo”.

La participación de Yoo en la investigación fue informada previamente por Politico y CNN.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP