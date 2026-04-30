Por qué los entrenamientos de pilotos de F1 podrían ayudar con el "cuello tecnológico"

El piloto argentino Franco Colapinto durante una exhibición, el domingo 26 de abril de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

Los ejercicios para fortalecer el cuello son fundamentales en el vertiginoso mundo de las carreras de Fórmula 1. Muchos pilotos llevarán equipo de entrenamiento especializado con ese fin cuando lleguen a Florida para el Gran Premio de Miami del domingo, la próxima cita de un lucrativo campeonato anual que recorre el mundo.

Entrenar con arneses lastrados o hacer estiramientos profundos con el propio peso corporal estabiliza sus cabezas y les ayuda a mantenerse concentrados en la pista en curvas de alta velocidad, mientras fuerzas de hasta cinco veces la gravedad sacuden sus cuerpos de un lado a otro.

Los adultos con “cuello tecnológico” no trabajan en condiciones tan extremas, pero las técnicas de entrenamiento de los pilotos profesionales de autos de carrera ponen de relieve un grupo muscular que a menudo se pasa por alto. Prestar más atención a la postura al usar pantallas y añadir ejercicios específicos para el cuello a una rutina de acondicionamiento físico son pequeños cambios que podrían aliviar las molestias, según la doctora Neeru Jayanthi, especialista en medicina deportiva radicada en Atlanta que trabaja con atletas de todas las edades y de diversos deportes.

“¿Necesita una persona normal tener un cuello como el de un piloto de F1? Probablemente no”, comentó Antti Kontsas, un experimentado entrenador de rendimiento que trabajó con Sebastian Vettel, cuatro veces campeón de F1, y otras estrellas del deporte.

Aun así, “las bases saludables son las mismas para una persona normal y para el piloto. El punto de partida es exactamente el mismo”, le explicó Kontsas a The Associated Press.

Como con cualquier otra actividad física, el entrenamiento del cuello debe practicarse de forma segura y teniendo en cuenta las necesidades y limitaciones físicas de cada persona. En caso de duda, busca orientación de un médico u otro profesional de la salud, especialmente si has sufrido lesiones en el cuello o no sabes qué podría estar causando tu dolor.

Cuando conoces tus límites, “se trata de entender la carga, exponerse de manera gradual. Esa es la forma segura de progresar”, afirma Konstas.

Cómo entrenan los pilotos

Quedaron atrás los días en que los pilotos de F1 fumaban y bebían antes de un Gran Premio. Incluso en la década de 1990, la condición física fue crucial para el éxito de Michael Schumacher. El siete veces campeón alemán hacía hincapié en el cardio y el entrenamiento de fuerza. Al fin y al cabo, la fatiga provoca errores.

Un elemento clave de los programas de entrenamiento de Kontsas es no descuidar el cuello —también conocido como la columna cervical— al ejercitar la espalda y el core.

Los ejercicios con el propio peso corporal, como mantener la cabeza alineada con los hombros en una plancha lateral, pueden ayudar. Otro ejercicio sencillo puede hacerse acostado.

“Lo más simple es acostarse boca arriba en un banco con la cabeza colgando y luego mantener la cabeza en una línea completamente horizontal. Mantienes la cabeza inmóvil y ves cuánto tiempo puedes sostenerla así. Es una buena manera de entrenar, en particular, la musculatura frontal”, explicó Kontsas.

Para aumentar la dificultad, los pilotos suelen usar una banda de resistencia o un arnés con peso que se ajusta alrededor de la cabeza para trabajar los músculos del cuello.

Vencer el dolor del ‘cuello de computadora’

El entrenamiento no tiene por qué llevar mucho tiempo. Incluso los pilotos de F1 quizá solo hagan ejercicios de cuello durante 10 a 15 minutos por sesión, dos o tres veces por semana, según Kontsas.

Si pasas mucho tiempo en un escritorio por trabajo, mejorar la salud del cuello puede empezar con un simple recordatorio para estar atento a tu postura y con estiramientos sencillos, como retraer el mentón para compensar la inclinación hacia adelante hacia una pantalla.

El “cuello de computadora”, una dolencia moderna que causa dolor en el cuello, los hombros y la espalda, aparece cuando “la cabeza se coloca en distintas posiciones fuera de la columna” mientras se trabaja, explica Jayanthi.

“Te sientas frente a la computadora durante dos, tres, cuatro horas, y nunca te das cuenta de que tu cabeza estuvo en la posición incorrecta todo el tiempo”, señaló. “Así que podemos volver a colocar el cuello en su posición y, de hecho, hacer retracciones del mentón e isométricos para empujar la cabeza a la posición correcta sobre la columna. Recuérdatelo cada 30 a 60 minutos”.

Según Jayanthi, hay evidencia de que tener un cuello y un tronco fuertes puede ayudar con otros problemas graves. Por ejemplo, el entrenamiento del cuello es “una de las opciones más accesibles y menos costosas” para la recuperación y la prevención de conmociones cerebrales, indicó.

Del mismo modo, la fuerza de la columna puede ser un indicador para prevenir o mitigar lesiones en tenistas, agregó Jayanthi.

La vida en la F1 puede ser un dolor

Es difícil medir cuánto más rápido hace la condición física a un piloto, pero llama la atención que una de las integrantes del personal no piloto más importantes de la Fórmula 1 en los últimos 15 años sea Angela Cullen, fisioterapeuta personal durante mucho tiempo del siete veces campeón Lewis Hamilton.

El desafío físico de competir al máximo nivel puede ser un shock para quienes se estrenan.

A los 18 años, el piloto británico Oliver Bearman debutó en una carrera de F1 con dos días de aviso como reemplazo de Ferrari cuando el piloto titular Carlos Sainz Jr. necesitó una cirugía de emergencia en 2024. Bearman estaba en forma por competir en categorías juveniles de Fórmula 2, pero la exigencia sobre su cuerpo al ir a velocidad de F1 estaba en otra liga.

“Destrozado”. Esa fue su respuesta cuando le preguntaron cómo se sentía después.

“Físicamente fue una carrera realmente difícil. ... Creo que especialmente la parte baja de mi espalda y mi cuello, me duele”, añadió Bearman.

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FUENTE: AP