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Pisa y Verona descienden tras triunfo de Lecce, mientras Venezia asciende a la Serie A

PISA, Italia (AP) — Lecce derrotó el viernes 2-1 a Pisa y condenó al club toscano a la segunda división italiana.

Simone Canestrelli (centro) de Pisa y Lassana Coulibaly de Lecce pugna por el balón en el partido de la Serie A italiana, el viernes 1 de mayo de 2026. (Alessandro La Rocca/LaPresse vía AP)
Simone Canestrelli (centro) de Pisa y Lassana Coulibaly de Lecce pugna por el balón en el partido de la Serie A italiana, el viernes 1 de mayo de 2026. (Alessandro La Rocca/LaPresse vía AP) AP

Pisa había ascendido desde la Serie B hace un año, pero desciende tras una aciaga temporada en la Serie A: apenas dos victorias en 35 victorias.

El resultado también decretó el descenso de Verona, penúltimo de la tabla. Tiene 19 puntos, uno más que Pisa, pero no puede alcanzar a Lecce, cuarto desde el fondo en la tabla con 32.

Lameck Banda adelantó a Pisa a los 52 minutos, pero Mehdi Léris empató para el equipo local cuatro minutos después.

Walid Cheddira firmó el gol de la victoria a los 65 para Lecce, que se fue a dormir con una brecha de cuatro puntos por encima de la zona de descenso. Le quedan tres partidos por disputar.

En la Serie B, Venezia obtuvo el punto que necesitaba para asegurar el ascenso al empatar 2-2 con Spezia.

El equipo de Giovanni Stroppa lidera la tabla de la Serie B, con un punto de ventaja sobre Frosinone, que puede acompañar a Venezia en la máxima categoría con una victoria o un empate ante Mantova en su último partido el próximo viernes.

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