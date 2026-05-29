EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

Estados Unidos desplegó oficialmente a más de 1.300 marines y marineros en el Caribe como parte de una nueva fase de la Operación Southern Spear, la campaña militar liderada por el Comando Sur que busca reforzar la seguridad regional y combatir amenazas transnacionales.

La 24ª Unidad Expedicionaria de Marines (24th MEU) asumió este viernes las operaciones tácticas en la región bajo la designación de Fuerza de Combate Litoral-24 (LCF-24), sustituyendo a la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines como principal fuerza de respuesta rápida en el área.

Según información oficial del Cuerpo de Marines, la fuerza está integrada por más de 1.300 militares especializados en operaciones expedicionarias, apoyo aéreo, maniobras anfibias y misiones de respuesta rápida.

Protección y refuerzo de embajadas

Recuperación de personal y aeronaves

Interdicción marítima

Operaciones contra redes criminales transnacionales

Asistencia humanitaria y respuesta ante desastres

La unidad opera desde plataformas navales y posiciones estratégicas distribuidas en el Caribe.

La Operación Southern Spear sigue expandiéndose

La misión forma parte de la Operación Southern Spear, considerada una de las mayores campañas de seguridad regional impulsadas por el Comando Sur en los últimos años.

Funcionarios militares estadounidenses sostienen que la iniciativa busca:

Combatir el narcotráfico internacional

Desarticular redes criminales transnacionales

Fortalecer la seguridad marítima regional

Disuadir amenazas contra los intereses de Estados Unidos y sus aliados

El despliegue se produce en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe.

El Caribe gana peso estratégico para Washington

La llegada de la nueva unidad coincide con una etapa de creciente atención de Washington hacia la región.

El Comando Sur ha insistido en la importancia estratégica del Caribe debido a:

Las rutas del narcotráfico internacional

La seguridad marítima hemisférica

La protección de infraestructuras críticas

La presencia de actores estatales considerados adversarios

Las autoridades estadounidenses aseguran que la misión tiene carácter preventivo y busca garantizar la estabilidad regional.

El despliegue militar más costoso de los últimos años

La expansión de las operaciones estadounidenses en el Caribe ha supuesto una inversión multimillonaria.

Estimaciones citadas por medios especializados sitúan el costo acumulado de las operaciones regionales en aproximadamente 3.000 millones de dólares, reflejando la magnitud de la presencia militar desplegada por Washington en el hemisferio occidental.

Mientras tanto, el relevo de fuerzas confirma que Estados Unidos planea mantener una presencia sostenida en la región durante los próximos meses.