americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
MINFAR

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Las FAR confirmaron un encuentro con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo, en medio de la mayor tensión bilateral en años

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
comando SUR

La Habana rompe el silencio sobre el encuentro entre altos mandos militares de Cuba y Estados Unidos

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) confirmó este viernes la celebración de una reunión entre el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, Francis L. Donovan, y el Viceministro Primero de las FAR, Roberto Legrá Sotolongo, en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo.

La confirmación oficial llega pocas horas después de que el propio Comando Sur divulgara detalles del encuentro, considerado por analistas como uno de los contactos militares de más alto nivel entre ambos países en los últimos años.

Según el comunicado cubano, ambas partes calificaron la reunión como positiva y acordaron mantener canales de comunicación abiertos.

Screenshot 2026-05-29 at 10.07.05PM

¿Qué discutieron los militares de Cuba y EEUU?

De acuerdo con el MINFAR, el encuentro estuvo centrado en cuestiones relacionadas con la seguridad en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo.

Entre los temas abordados figuran:

Seguridad operacional en la zona fronteriza

Coordinación de mecanismos de comunicación

Screenshot 2026-05-29 at 10.09.33PM

Protección del perímetro de la base

Prevención de incidentes militares

Intercambio de información operativa

La reunión fue acompañada por una fotografía oficial donde aparecen representantes militares de ambas delegaciones.

Screenshot 2026-05-29 at 10.08.55PM

Un encuentro histórico en medio de una creciente escalada

La reunión se produce en uno de los momentos más delicados de las relaciones entre Washington y La Habana.

Durante los últimos meses se han acumulado varios factores de tensión:

Más de 240 sanciones estadounidenses contra Cuba

Acusaciones federales contra Raúl Castro

Presiones económicas sobre GAESA

Incremento de operaciones militares estadounidenses en el Caribe

Despliegues navales cerca de la región

En ese contexto, el encuentro entre Donovan y Legrá Sotolongo adquiere una relevancia geopolítica poco habitual.

Screenshot 2026-05-29 at 10.09.39PM

Guantánamo vuelve al centro de la atención internacional

La Base Naval de Guantánamo ha cobrado especial importancia dentro de los escenarios de seguridad regional manejados por Washington.

En meses recientes, funcionarios estadounidenses han mencionado:

Posibles planes de contingencia ante una crisis migratoria cubana

Operaciones de vigilancia en el Caribe

Amenazas relacionadas con redes criminales transnacionales

Preocupaciones sobre actividades de espionaje extranjero en la región

La instalación sigue siendo considerada por Estados Unidos como un punto estratégico para sus operaciones en el hemisferio occidental.

Legrá Sotolongo consolida su papel como figura clave del aparato militar cubano

El interlocutor cubano en la reunión es considerado uno de los hombres más poderosos dentro de la estructura militar del régimen.

Legrá Sotolongo fue promovido al Buró Político del Partido Comunista de Cuba en 2025 y actualmente ocupa una de las posiciones más influyentes dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Su participación en este encuentro refuerza la importancia que La Habana otorgó a las conversaciones con el jefe del Comando Sur.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
minfar difunde video de tropas elite y lanza advertencia en medio de la creciente tension con eeuu

MINFAR difunde video de tropas élite y lanza advertencia en medio de la creciente tensión con EEUU

jefe del comando sur de eeuu se reune con altos mandos militares cubanos en la base naval de guantanamo
ULTIMA HORA

Jefe del Comando Sur de EEUU se reúne con altos mandos militares cubanos en la Base Naval de Guantánamo

eeuu despliega mas de 1.300 marines en el caribe y refuerza su mayor operacion militar en la region

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

Por Redacción América Noticias Miami
video viral: cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diesel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

Destacados del día

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

EEUU despliega más de 1.300 marines en el Caribe y refuerza su mayor operación militar en la región

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

MINFAR confirma inédita reunión con el jefe del Comando Sur de EEUU en Guantánamo

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter