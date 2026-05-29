VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

La crisis del combustible obliga a improvisar: usan aceite de cocina para mover vehículos en Cuba
La profunda escasez de combustible que afecta a Cuba ha dado lugar a escenas cada vez más insólitas. Un video viral difundido en redes sociales muestra a varios cubanos vertiendo aceite de girasol en el tanque de una guagua como alternativa improvisada para mantener el vehículo en funcionamiento.
Las imágenes, grabadas en medio de bromas y comentarios irónicos, reflejan el impacto cotidiano de la crisis energética que golpea al país.
“Combustible de primera. Mira cuántas cajas. ¡Que venga Trump, que aquí hay gasolina!”, comenta uno de los presentes mientras cargan el aceite en el vehículo.
Una práctica cada vez más frecuente ante la falta de diésel
Aunque el video ha generado miles de reacciones en redes sociales, no se trata de un caso aislado.
En los últimos meses se han reportado situaciones similares:
Camiones utilizando aceite vegetal mezclado con combustible
Tractores funcionando con mezclas improvisadas
Vehículos adaptados para operar con sustitutos del diésel
Conductores recurriendo al mercado informal para conseguir combustible
La práctica se ha extendido debido al elevado precio del diésel en el mercado negro y a las dificultades para acceder al combustible de forma regular.
Expertos advierten sobre daños graves a los motores
Aunque algunos vehículos pueden funcionar temporalmente con mezclas de aceite vegetal y combustible, especialistas advierten que esta solución puede provocar daños mecánicos importantes.
Entre los riesgos más frecuentes figuran:
Obstrucción de inyectores
Acumulación de residuos de carbono
Combustión ineficiente
Desgaste acelerado del motor
Incremento de los costos de reparación
A largo plazo, el uso continuado de aceite vegetal puede reducir significativamente la vida útil de los vehículos.
La escasez de combustible sigue agravándose en Cuba
La crisis energética cubana se ha profundizado durante 2026.
Autoridades del sector energético han reconocido públicamente problemas severos para garantizar el suministro de combustible destinado tanto a la generación eléctrica como al transporte.
La situación ha provocado:
Apagones prolongados en todo el país
Reducción de servicios de transporte público
Paralización parcial de actividades económicas
Incremento de precios en el mercado informal
Las redes reaccionan con humor e indignación
Como suele ocurrir en Cuba, muchos ciudadanos han respondido a la crisis con humor, ironía y creatividad.
Sin embargo, detrás de las bromas sobre "gasolina de aceite" se esconde una realidad cada vez más preocupante para millones de cubanos que enfrentan escasez de combustible, apagones y dificultades crecientes para desplazarse.
La imagen de una guagua funcionando gracias a cajas de aceite de girasol se ha convertido para muchos en un nuevo símbolo de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.