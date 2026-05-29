VIDEO VIRAL: Cubanos usan aceite de girasol como combustible ante la escasez de diésel en la isla

La profunda escasez de combustible que afecta a Cuba ha dado lugar a escenas cada vez más insólitas. Un video viral difundido en redes sociales muestra a varios cubanos vertiendo aceite de girasol en el tanque de una guagua como alternativa improvisada para mantener el vehículo en funcionamiento.

Las imágenes, grabadas en medio de bromas y comentarios irónicos, reflejan el impacto cotidiano de la crisis energética que golpea al país.

“Combustible de primera. Mira cuántas cajas. ¡Que venga Trump, que aquí hay gasolina!”, comenta uno de los presentes mientras cargan el aceite en el vehículo.

Aunque el video ha generado miles de reacciones en redes sociales, no se trata de un caso aislado.

En los últimos meses se han reportado situaciones similares:

Camiones utilizando aceite vegetal mezclado con combustible

Tractores funcionando con mezclas improvisadas

Vehículos adaptados para operar con sustitutos del diésel

Conductores recurriendo al mercado informal para conseguir combustible

La práctica se ha extendido debido al elevado precio del diésel en el mercado negro y a las dificultades para acceder al combustible de forma regular.

Expertos advierten sobre daños graves a los motores

Aunque algunos vehículos pueden funcionar temporalmente con mezclas de aceite vegetal y combustible, especialistas advierten que esta solución puede provocar daños mecánicos importantes.

Entre los riesgos más frecuentes figuran:

Obstrucción de inyectores

Acumulación de residuos de carbono

Combustión ineficiente

Desgaste acelerado del motor

Incremento de los costos de reparación

A largo plazo, el uso continuado de aceite vegetal puede reducir significativamente la vida útil de los vehículos.

La escasez de combustible sigue agravándose en Cuba

La crisis energética cubana se ha profundizado durante 2026.

Autoridades del sector energético han reconocido públicamente problemas severos para garantizar el suministro de combustible destinado tanto a la generación eléctrica como al transporte.

La situación ha provocado:

Apagones prolongados en todo el país

Reducción de servicios de transporte público

Paralización parcial de actividades económicas

Incremento de precios en el mercado informal

Las redes reaccionan con humor e indignación

Como suele ocurrir en Cuba, muchos ciudadanos han respondido a la crisis con humor, ironía y creatividad.

Sin embargo, detrás de las bromas sobre "gasolina de aceite" se esconde una realidad cada vez más preocupante para millones de cubanos que enfrentan escasez de combustible, apagones y dificultades crecientes para desplazarse.

La imagen de una guagua funcionando gracias a cajas de aceite de girasol se ha convertido para muchos en un nuevo símbolo de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.