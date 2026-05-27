americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuba

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Autoridades estadounidenses investigan una presunta red de influencia vinculada a Cuba y activistas en EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
David Ramírez Álvarez

Diplomático cubano aparece bajo escrutinio en investigación federal en Estados Unidos

Una investigación federal en Estados Unidos analiza una presunta operación de influencia extranjera vinculada al régimen cubano, según un reporte divulgado por Fox News Digital que menciona al diplomático cubano David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, como una de las figuras señaladas dentro de la pesquisa.

De acuerdo con la información divulgada, autoridades federales examinan si organizaciones y activistas estadounidenses participaron en actividades coordinadas que pudieran estar relacionadas con intereses del gobierno cubano. Hasta el momento no se han anunciado cargos penales contra el diplomático ni contra las entidades mencionadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/foxnewspolitics/status/2059214797418410239?s=20&partner=&hide_thread=false

El punto más delicado: activismo político o influencia extranjera

Especialistas consultados señalaron que el principal reto consiste en determinar cuándo una actividad política protegida por la Constitución estadounidense podría cruzar hacia una actuación coordinada por intereses extranjeros.

Entre los elementos bajo análisis aparecen:

Reuniones con activistas y organizaciones

Posibles campañas de cabildeo político

Coordinación con grupos dentro de EEUU

Obligaciones bajo leyes federales como FARA

Las autoridades analizan una extensa red de organizaciones

Según el reporte, investigadores examinan una estructura más amplia que incluiría decenas de organizaciones y grupos que operan en distintos estados del país.

Entre las áreas investigadas:

Organizaciones procubanas

Coaliciones universitarias y sindicales

Redes de solidaridad internacional

Actividades de presión política y legislativa

La Embajada de Cuba rechaza irregularidades

La representación diplomática cubana negó cualquier actuación indebida y afirmó que sus funcionarios cumplen con la Convención de Viena y realizan actividades diplomáticas normales relacionadas con organizaciones civiles.

Mientras tanto, expertos consideran que cualquier investigación de este tipo podría extenderse debido a la cantidad de organizaciones y relaciones acumuladas durante años.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
abogado de inmigracion desmiente version de joe garcia sobre deportacion masiva de cubanos: estan mezclando informacion

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: "Están mezclando información"

revelan imagenes y detalles de residencia vinculada a mariela castro en exclusiva zona de la habana

Revelan imágenes y detalles de residencia vinculada a Mariela Castro en exclusiva zona de La Habana

exportaciones de combustible de eeuu a cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dolares

Exportaciones de combustible de EEUU a Cuba se disparan en marzo y alcanzan 8,7 millones de dólares

negociaciones cuba-eeuu incluirian deportacion de 500 mil cubanos., segun excongresista cercano a la dictadura cubana, joe garcia

Negociaciones Cuba-EEUU incluirían deportación de 500 mil cubanos., según excongresista cercano a la dictadura cubana, Joe García

Destacados del día

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Hermana de presidenta de GAESA es trasladada por ICE a Louisiana tras arresto en Miami

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: Están mezclando información

Abogado de inmigración desmiente versión de Joe García sobre deportación masiva de cubanos: "Están mezclando información"

ICE detiene a la hija del histórico general cubano, Ulises Rosales del Toro en EEUU

ICE detiene a la hija del histórico general cubano, Ulises Rosales del Toro en EEUU

Revelan imágenes y detalles de residencia vinculada a Mariela Castro en exclusiva zona de La Habana

Revelan imágenes y detalles de residencia vinculada a Mariela Castro en exclusiva zona de La Habana

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter