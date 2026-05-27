Investigación FEDERAL apunta a peligrosa red de influencia cubana en EEUU y salpica a diplomático

Diplomático cubano aparece bajo escrutinio en investigación federal en Estados Unidos
Una investigación federal en Estados Unidos analiza una presunta operación de influencia extranjera vinculada al régimen cubano, según un reporte divulgado por Fox News Digital que menciona al diplomático cubano David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, como una de las figuras señaladas dentro de la pesquisa.
De acuerdo con la información divulgada, autoridades federales examinan si organizaciones y activistas estadounidenses participaron en actividades coordinadas que pudieran estar relacionadas con intereses del gobierno cubano. Hasta el momento no se han anunciado cargos penales contra el diplomático ni contra las entidades mencionadas.
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El punto más delicado: activismo político o influencia extranjera
Especialistas consultados señalaron que el principal reto consiste en determinar cuándo una actividad política protegida por la Constitución estadounidense podría cruzar hacia una actuación coordinada por intereses extranjeros.
Entre los elementos bajo análisis aparecen:
Reuniones con activistas y organizaciones
Posibles campañas de cabildeo político
Coordinación con grupos dentro de EEUU
Obligaciones bajo leyes federales como FARA
Las autoridades analizan una extensa red de organizaciones
Según el reporte, investigadores examinan una estructura más amplia que incluiría decenas de organizaciones y grupos que operan en distintos estados del país.
Entre las áreas investigadas:
Organizaciones procubanas
Coaliciones universitarias y sindicales
Redes de solidaridad internacional
Actividades de presión política y legislativa
La Embajada de Cuba rechaza irregularidades
La representación diplomática cubana negó cualquier actuación indebida y afirmó que sus funcionarios cumplen con la Convención de Viena y realizan actividades diplomáticas normales relacionadas con organizaciones civiles.
Mientras tanto, expertos consideran que cualquier investigación de este tipo podría extenderse debido a la cantidad de organizaciones y relaciones acumuladas durante años.