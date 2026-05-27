Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama "grupo de comunistas incompetentes"

Marco Rubio endurece nuevamente su discurso contra La Habana en reunión de gabinete
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a lanzar fuertes críticas contra el régimen cubano durante una reunión de gabinete celebrada en la Casa Blanca y encabezada por el presidente Donald Trump.
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Durante el encuentro, Rubio calificó al gobierno cubano como “un grupo de comunistas incompetentes” y aseguró que la situación de la isla representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos.
“Cuba está en serios problemas porque, desafortunadamente para ellos, está gobernada por un grupo de comunistas incompetentes”, afirmó Rubio.
Rubio apuntó directamente contra GAESA
El secretario de Estado centró buena parte de sus críticas en GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas.
Entre sus declaraciones más fuertes:
Acusó a GAESA de controlar gran parte de la economía cubana
Afirmó que los recursos no benefician al pueblo
Señaló que Cuba enfrenta un deterioro estructural
Insistió en que la isla representa una amenaza para EEUU
Washington mantiene presión sobre La Habana
Las declaraciones ocurren en medio de una creciente presión política y económica de Washington sobre el régimen cubano.
Entre las medidas recientes destacan:
Sanciones contra GAESA
Restricciones económicas y financieras
Advertencias a empresas extranjeras
Nuevas acciones diplomáticas y migratorias
Rubio también habló de posibles contactos con Cuba
Pese al tono confrontacional, Rubio dejó abierta la posibilidad de continuar conversaciones con La Habana.
El secretario aseguró que Estados Unidos quiere “algo bueno para el pueblo cubano”, aunque reiteró sus críticas al modelo político y económico de la isla.
Las tensiones siguen aumentando
Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, acusaciones judiciales y nuevas presiones económicas impulsadas por la administración Trump.