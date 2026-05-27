Marco Rubio arremete contra el régimen cubano y lo llama "grupo de comunistas incompetentes"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a lanzar fuertes críticas contra el régimen cubano durante una reunión de gabinete celebrada en la Casa Blanca y encabezada por el presidente Donald Trump.

Durante el encuentro, Rubio calificó al gobierno cubano como “un grupo de comunistas incompetentes” y aseguró que la situación de la isla representa un problema de seguridad nacional para Estados Unidos.

“Cuba está en serios problemas porque, desafortunadamente para ellos, está gobernada por un grupo de comunistas incompetentes”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado centró buena parte de sus críticas en GAESA, el conglomerado empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas cubanas.

Entre sus declaraciones más fuertes:

Acusó a GAESA de controlar gran parte de la economía cubana

Afirmó que los recursos no benefician al pueblo

Señaló que Cuba enfrenta un deterioro estructural

Insistió en que la isla representa una amenaza para EEUU

Washington mantiene presión sobre La Habana

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente presión política y económica de Washington sobre el régimen cubano.

Entre las medidas recientes destacan:

Sanciones contra GAESA

Restricciones económicas y financieras

Advertencias a empresas extranjeras

Nuevas acciones diplomáticas y migratorias

Rubio también habló de posibles contactos con Cuba

Pese al tono confrontacional, Rubio dejó abierta la posibilidad de continuar conversaciones con La Habana.

El secretario aseguró que Estados Unidos quiere “algo bueno para el pueblo cubano”, aunque reiteró sus críticas al modelo político y económico de la isla.

Las tensiones siguen aumentando

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, acusaciones judiciales y nuevas presiones económicas impulsadas por la administración Trump.