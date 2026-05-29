Leonardo Padura admite que la crisis en Cuba golpea a todos: "La realidad entra en tu casa"

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en la calle en La Habana, Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El reconocido escritor cubano Leonardo Padura aseguró que la profunda crisis que atraviesa Cuba impacta a toda la sociedad sin distinción y advirtió que ni siquiera quienes poseen mejores condiciones económicas logran escapar de las consecuencias del deterioro nacional.

Durante una entrevista concedida en París a la agencia AFP, Padura resumió la situación con una frase contundente:

“En Cuba, no importa que tus condiciones económicas te permitan tener otra relación con la realidad. La realidad no toca la puerta, abre y entra en tu casa”.

Las declaraciones se produjeron mientras el autor presentaba en Francia la edición en francés de su libro Ir a La Habana.

El escritor cubano Leonardo Padura posa para un retrato en su casa en La Habana Cuba, el miércoles 10 de abril de 2024. Por cuatro décadas Padura ha convertido a la literatura policial en la crónica social y política de Cuba y, en especial, de La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Padura reconoció que, pese a considerarse afortunado en términos económicos, enfrenta las mismas dificultades que millones de cubanos.

Entre los problemas que mencionó destacan:

Apagones prolongados

Falta de acceso estable a internet

Escasez de combustible

Dificultades para desplazarse dentro del país

“Cuando hay apagón puedo pasar un día entero esperando conexión para trabajar”, explicó.

También describió la incertidumbre que genera la crisis energética:

“Cada vez que salimos en el carro no es que hacemos un viaje más, sino uno menos, porque no sabemos cuándo volveremos a tener gasolina”.

“Parece otro país”: la comparación entre la Cuba de hoy y la de hace una década

El creador del detective Mario Conde comparó la situación actual con la Cuba de hace apenas diez años.

Recordó que en 2016 la isla vivía acontecimientos que parecían abrir una nueva etapa:

La visita del entonces presidente estadounidense Barack Obama

El concierto histórico de los Rolling Stones en La Habana

El partido entre la selección cubana y jugadores de Grandes Ligas

Un ambiente de mayor apertura internacional

“Es como si fuéramos dos países diferentes”, afirmó.

La Habana se deteriora mientras crece la incertidumbre

Padura señaló que el deterioro urbano y social se ha acelerado en los últimos años.

Según el escritor, las necesidades de la población siguen siendo las mismas, pero la crisis económica, energética y de infraestructura ha profundizado los problemas cotidianos.

También expresó preocupación por el futuro de la isla.

“El futuro es un enorme signo de interrogación. En Cuba esa incertidumbre es muy palpable y muy dolorosa”.

Padura teme una escalada militar y reafirma que seguirá viviendo en Cuba

Durante la entrevista, el escritor manifestó preocupación ante la posibilidad de una escalada de tensiones entre Washington y La Habana.

Aunque evitó profundizar en escenarios geopolíticos, advirtió que cualquier conflicto tendría consecuencias devastadoras para la población cubana.

A pesar de las dificultades, reiteró su decisión de permanecer en la isla:

“Estaré aquí hasta que me boten”.

Las declaraciones llegan en medio de una de las peores crisis económicas y energéticas que ha enfrentado Cuba en décadas, marcada por apagones masivos, escasez de combustible y un creciente deterioro de las condiciones de vida.