Okamoto pega 2 jonrones, Sosa y Pinango logran 3 hits; Blue Jays vencen a Twins 7-3

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Kazuma Okamoto, centro, de los Azulejos de Toronto, celebra en el dugout después de anotar con un sencillo de Yohendrick Pinango, durante la séptima entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Mellizos de Minnesota, el viernes 1 de mayo de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Stacy Bengs) AP

El venezolano Lenyn Sosa también conectó tres imparables para igualar su mejor marca personal, y Patrick Corbin permitió dos carreras limpias en cinco entradas y un tercio para conseguir su primera victoria con los Azulejos.

Byron Buxton conectó de cuadrangular por cuarta vez en cinco juegos, pero Minnesota perdió por 12da ocasión en 15 partidos.

Okamoto pegó un jonrón solitario para abrir la cuarta entrada y añadió un cuadrangular de dos carreras en la quinta para poner la pizarra 6-2. Fue el primer juego de múltiples vuelacercas para Okamoto, quien firmó en enero un contrato de cuatro años y 60 millones de dólares con Toronto. Conectó 248 batazos de vuelta entera durante su carrera de 11 años en Japón.

Estuvo cerca de sumar un tercer jonrón en la novena, pero la pelota fue atrapada en la pista de advertencia.

Corbin (1-0), quien realizó 30 aperturas con Texas el año pasado y firmó con Toronto el 3 de abril para ayudar a una rotación golpeada por las lesiones de inicios de temporada, permitió seis hits dispersos y ponchó a cuatro.

Por sexta vez en siete aperturas, el abridor de los Mellizos Simeon Woods Richardson (0-5) no logró pasar de cinco entradas, al permitir seis carreras —cuatro limpias— en 4 2/3 innings, lo que elevó su efectividad a 6.49.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP