EEUU

Ofertas de empleo en EEUU caen al segundo nivel más bajo en cinco años

WASHINGTON (AP) — Los empleadores en Estados Unidos publicaron muchas menos ofertas de trabajo en noviembre que el mes anterior, una señal de que aún no están aumentando las contrataciones, incluso cuando el crecimiento ha repuntado.

Un aviso en un restaurante que busca personal en San Francisco el 18 de abril del 2023. (AP foto/Jeff Chiu) AP

Empresas y agencias gubernamentales publicaron 7,1 millones de puestos de trabajo vacantes a finales de noviembre, informó el Departamento de Trabajo el miércoles, una disminución respecto a los 7,4 millones de octubre. Sin embargo, los despidos también disminuyeron y las compañías parecen estar estar reteniendo personal aunque son reacias a aumentarlo.

Las cifras proporcionan un vistazo al mercado laboral después de que el cierre del gobierno el otoño pasado retrasara la publicación de datos sobre contratación e inflación. El informe del miércoles se conoce como la encuesta de vacantes y rotación laboral, o JOLTS, y ofrece información clave sobre el estado de las contrataciones y despidos. Es independiente del informe mensual de empleo que incluye la tasa de desempleo, el cual se publicará el viernes.

El informe sugiere que el mercado laboral sigue estando en una posición de "ni contratamos ni despedimos" , es decir, los trabajadores disfrutan de cierta seguridad laboral, pero aquellos sin empleo enfrentan dificultades para encontrar trabajo.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

