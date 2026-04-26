INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Las autoridades estadounidenses investigan un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington, en un caso que ha encendido las alarmas de seguridad al más alto nivel.
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FBI y Servicio Secreto investigan ataque contra Trump en Washington; sospechoso habría actuado solo
Las autoridades estadounidenses investigan un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington, en un caso que ha encendido las alarmas de seguridad al más alto nivel.
El principal sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, es considerado por el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI como un posible “lobo solitario”, aunque no se descarta una conspiración más amplia.
Según la fiscal federal Jeanine Pirro, el sospechoso:
Portaba una escopeta
Llevaba una pistola
Tenía múltiples cuchillos
“Este individuo tenía la intención de causar tanto daño como fuera posible”, afirmó.
El atacante habría logrado acercarse al área del evento tras hospedarse en el hotel, aprovechando brechas en los controles de seguridad.
Sin embargo, fue interceptado antes de ingresar al salón donde se encontraba el presidente, en una rápida acción del Servicio Secreto.
“Subestimó nuestras capacidades y fue detenido al primer contacto”, aseguró el subdirector Matthew Quinn.
Trump reacciona: “Un loco, un lobo solitario”
El presidente describió al sospechoso como:
“Un lobo solitario, un loco”
No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si actuó completamente solo.
Perfil del sospechoso bajo lupa
El FBI ya analiza el historial de Allen:
Graduado en ingeniería mecánica
Maestría en ciencias de la computación
Vínculos previos con entornos académicos
Actividad política documentada
Cargos y proceso judicial
Allen enfrenta inicialmente cargos por:
Posesión ilegal de armas
Agresión
Se espera que en las próximas horas se sumen cargos más graves, mientras se prepara su primera comparecencia ante un tribunal federal.
Seguridad bajo escrutinio
El incidente ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil, especialmente tras conocerse que:
No había detectores de metales en ciertos accesos
El sospechoso logró avanzar dentro del hotel
El caso sigue en desarrollo y mantiene en alerta a las agencias de seguridad de Estados Unidos.
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