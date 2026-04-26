INTENTO DE MAGNICIDIO CONTRA TRUMP: INVESTIGAN A UN "LOBO SOLITARIO" ARMADO HASTA LOS DIENTES

Las autoridades estadounidenses investigan un intento de asesinato contra el presidente Donald Trump durante la cena de corresponsales en Washington, en un caso que ha encendido las alarmas de seguridad al más alto nivel.

El principal sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen , es considerado por el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI como un posible “lobo solitario” , aunque no se descarta una conspiración más amplia.

Embed - ALARMA: TIROTEO EN EVENTO CON TRUMP: SERVICIO SECRETO LO EVACÚA DE EMERGENCIA EN WASHINGTON

Según la fiscal federal Jeanine Pirro , el sospechoso:

Tenía múltiples cuchillos

“Este individuo tenía la intención de causar tanto daño como fuera posible”, afirmó.

Intento frustrado en el último momento

El atacante habría logrado acercarse al área del evento tras hospedarse en el hotel, aprovechando brechas en los controles de seguridad.

Sin embargo, fue interceptado antes de ingresar al salón donde se encontraba el presidente, en una rápida acción del Servicio Secreto.

“Subestimó nuestras capacidades y fue detenido al primer contacto”, aseguró el subdirector Matthew Quinn.

Trump reacciona: “Un loco, un lobo solitario”

El presidente describió al sospechoso como:

“Un lobo solitario, un loco”

No obstante, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si actuó completamente solo.

Perfil del sospechoso bajo lupa

El FBI ya analiza el historial de Allen:

Graduado en ingeniería mecánica

Maestría en ciencias de la computación

Vínculos previos con entornos académicos

Actividad política documentada

Cargos y proceso judicial

Allen enfrenta inicialmente cargos por:

Posesión ilegal de armas

Agresión

Se espera que en las próximas horas se sumen cargos más graves, mientras se prepara su primera comparecencia ante un tribunal federal.

Seguridad bajo escrutinio

El incidente ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en eventos de alto perfil, especialmente tras conocerse que:

No había detectores de metales en ciertos accesos

El sospechoso logró avanzar dentro del hotel

El caso sigue en desarrollo y mantiene en alerta a las agencias de seguridad de Estados Unidos.