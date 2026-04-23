🚨 EEUU despliega tercer portaaviones en Medio Oriente y refuerza presión sobre Irán

EEUU REFUERZA SU PODER NAVAL: LLEGA EL USS GEORGE H.W. BUSH Y SUBE LA TENSIÓN CON IRÁN

Estados Unidos elevó su presencia militar en Medio Oriente tras el despliegue del USS George H.W. Bush , que se suma a la flota ya operativa en la región en medio de la creciente tensión con Irán.

Con su llegada, Washington alcanza tres portaaviones activos en la zona , junto al USS Gerald R. Ford en el mar Rojo y el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo, en lo que analistas consideran una de las mayores concentraciones navales de las últimas décadas.

El USS George H.W. Bush opera en el océano Índico bajo el mando del Comando Central estadounidense, con una cubierta equipada con cazas listos para operaciones ofensivas y defensivas.

Este movimiento coincide con una tregua inestable tras recientes enfrentamientos y negociaciones aún en curso, lo que subraya la estrategia de Washington de mantener presión militar constante sobre Teherán.

El despliegue busca reforzar el bloqueo naval sobre los puertos iraníes y garantizar el control de rutas clave como el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del petróleo mundial.

La flota incluye:

Portaaviones con grupos de ataque completos

Destructores con misiles guiados clase Arleigh Burke

Buques anfibios con miles de marines

Aviones de combate como F-35 y F/A-18

Sistemas de vigilancia con drones, satélites y aeronaves AWACS

Operación militar de alto riesgo

El operativo representa una de las estructuras de combate más avanzadas del mundo, con capacidad de respuesta inmediata en múltiples escenarios.

Sin embargo, el riesgo sigue siendo elevado. Irán mantiene sistemas de defensa costera y misiles antibuque que podrían complicar cualquier escalada directa.

Mensaje claro de Washington

La presencia simultánea de tres portaaviones envía una señal inequívoca:

Estados Unidos está preparado para responder ante cualquier provocación y sostener su dominio militar en la región.