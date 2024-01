Baja inflación mayorista en EEUU en diciembre

ARCHIVO - Vista de buses eléctricos en New Flyer, una fábrica de vehículos eléctricos, 9 de febrero de 2023 en St. Cloud, Minnesota. La inflación mayorista en Estados Unidos cayó por tercer mes consecutivo en diciembre, informó el Departamento de Trabajo el viernes 12 de enero de 2024. (AP Foto/Abbie Parr) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved