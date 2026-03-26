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Díaz-Canel

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel revela que Raúl Castro lidera diálogo con EE.UU. y abre la puerta a temas económicos y migratorios

Raul Castro

La Habana — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que el verdadero liderazgo de las negociaciones con Estados Unidos recae en Raúl Castro, en una declaración que refuerza la percepción de que el poder real en la isla continúa en manos de la vieja guardia del régimen.

Durante una entrevista con el exvicepresidente español Pablo Iglesias, transmitida por la televisión oficial, Díaz-Canel aseguró que el exmandatario dirige el proceso de diálogo junto a las principales estructuras del Partido, el Gobierno y el Estado.

Raúl Castro, al mando

“Está bajo la dirección del general de ejército”, afirmó Díaz-Canel, destacando que Raúl Castro mantiene un liderazgo determinante pese a no ocupar cargos formales.

La declaración confirma que, a sus más de 90 años, el histórico líder sigue siendo el principal decisor en asuntos estratégicos, incluidos los contactos con la administración del presidente Donald Trump.

Temas sobre la mesa

El gobernante cubano señaló que La Habana estaría dispuesta a dialogar sobre:

  • Inversiones y participación económica de EE.UU.
  • Migración
  • Cooperación en distintos sectores

Sin embargo, dejó claro que existen límites:

“El respeto a la soberanía, la independencia y el sistema político”

Mensaje en medio de presión

Las declaraciones llegan en un contexto de creciente presión desde Washington, donde Trump ha advertido sobre posibles escenarios tanto “amistosos” como “no amistosos” para el futuro de Cuba.

Analistas del exilio interpretan el mensaje como una señal de que el régimen no está dispuesto a realizar cambios estructurales.

Giro en el discurso oficial

Durante meses, el gobierno cubano negó la existencia de conversaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, en semanas recientes:

  • Díaz-Canel reconoció los contactos
  • Admitió la crisis energética
  • Confirmó negociaciones en curso

Este cambio ha generado nuevas especulaciones sobre el futuro político de la isla.

Poder real y continuidad

La revelación refuerza una idea clave:

El poder en Cuba sigue concentrado en figuras históricas

Las decisiones estratégicas no dependen únicamente del presidente visible

El proceso de negociación está controlado desde el núcleo del régimen

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