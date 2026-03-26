Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

La Habana — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que el verdadero liderazgo de las negociaciones con Estados Unidos recae en Raúl Castro , en una declaración que refuerza la percepción de que el poder real en la isla continúa en manos de la vieja guardia del régimen.

Durante una entrevista con el exvicepresidente español Pablo Iglesias , transmitida por la televisión oficial, Díaz-Canel aseguró que el exmandatario dirige el proceso de diálogo junto a las principales estructuras del Partido, el Gobierno y el Estado.

“Está bajo la dirección del general de ejército”, afirmó Díaz-Canel, destacando que Raúl Castro mantiene un liderazgo determinante pese a no ocupar cargos formales.

La declaración confirma que, a sus más de 90 años, el histórico líder sigue siendo el principal decisor en asuntos estratégicos, incluidos los contactos con la administración del presidente Donald Trump .

El gobernante cubano señaló que La Habana estaría dispuesta a dialogar sobre:

Sin embargo, dejó claro que existen límites:

“El respeto a la soberanía, la independencia y el sistema político”

Mensaje en medio de presión

Las declaraciones llegan en un contexto de creciente presión desde Washington, donde Trump ha advertido sobre posibles escenarios tanto “amistosos” como “no amistosos” para el futuro de Cuba.

Analistas del exilio interpretan el mensaje como una señal de que el régimen no está dispuesto a realizar cambios estructurales.

Giro en el discurso oficial

Durante meses, el gobierno cubano negó la existencia de conversaciones con Estados Unidos.

Sin embargo, en semanas recientes:

Díaz-Canel reconoció los contactos

Admitió la crisis energética

Confirmó negociaciones en curso

Este cambio ha generado nuevas especulaciones sobre el futuro político de la isla.

Poder real y continuidad

La revelación refuerza una idea clave:

El poder en Cuba sigue concentrado en figuras históricas

Las decisiones estratégicas no dependen únicamente del presidente visible

El proceso de negociación está controlado desde el núcleo del régimen