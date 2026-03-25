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Cuba

EEUU podría interceptar tanquero ruso rumbo a Cuba: destructor USS Nitze se posiciona en su ruta

Destructor de EEUU se posiciona frente a Bahamas para interceptar petrolero ruso con 730.000 barriles rumbo a Cuba en plena crisis energética.

buque ruso CUBA

Tensión en el Caribe: buque de guerra de EEUU sigue de cerca a petrolero ruso con destino a Cuba

La tensión geopolítica en el Caribe escala rápidamente luego de que un destructor de la Marina de Estados Unidos se posicionara estratégicamente en la trayectoria de un tanquero ruso que transporta crudo hacia la región, en lo que podría convertirse en una inminente operación de intercepción.

El buque de guerra USS Nitze, desplegado al norte de Bahamas, mantiene un movimiento lento y calculado en una zona clave por donde navega el petrolero ruso Anatoly Kolodkin, cargado con aproximadamente 730.000 barriles de crudo.

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Cambio de ruta en pleno seguimiento militar

El tanquero, propiedad de la estatal rusa Sovcomflot y sancionado por Estados Unidos desde 2024, modificó ligeramente su trayectoria en los últimos días. Aunque inicialmente apuntaba hacia la terminal petrolera de Matanzas, ahora navega hacia el Caribe central a una velocidad de entre 10 y 11 nudos.

Datos de seguimiento marítimo indican que el buque mantiene un rumbo ambiguo, con un destino declarado hacia la costa atlántica de Estados Unidos, lo que ha elevado las sospechas sobre una posible maniobra para evadir sanciones o evitar una interceptación directa.

Operación bajo vigilancia internacional

El Kolodkin ya había sido seguido por fuerzas occidentales desde Europa. La Armada británica confirmó que el petrolero fue escoltado durante 48 horas al cruzar el Canal de la Mancha, antes de ingresar al Atlántico.

Analistas de inteligencia marítima señalan que el cargamento podría representar el primer suministro significativo de petróleo a Cuba desde enero, en medio de una crisis energética sin precedentes en la isla.

Mensaje geopolítico de Moscú

Expertos citados por medios estadounidenses advierten que esta operación podría no ser únicamente un envío energético, sino una provocación estratégica.

“El objetivo no es solo Cuba, es enviar un mensaje”, señalaron fuentes cercanas a Washington, sugiriendo que Rusia busca medir la respuesta de Estados Unidos en su área de influencia directa.

Exfuncionarios estadounidenses coinciden en que Moscú intenta generar un impacto geopolítico desproporcionado con una sola operación marítima.

Posible intercepción en las próximas horas

Fuentes cercanas a la administración estadounidense aseguran que tanto la Marina como la Guardia Costera podrían interceptar el tanquero antes de que llegue a puerto, aunque la Casa Blanca aún no ha confirmado públicamente sus intenciones.

El despliegue del USS Nitze refuerza la presión sobre cualquier intento de romper el cerco energético impuesto a Cuba, especialmente tras la reciente decisión de Washington de prohibir el envío de petróleo ruso a la isla.

Cuba en crisis y sin suministro de crudo

La situación energética en Cuba es crítica. Desde enero, la isla no recibe cargamentos de petróleo tras la suspensión de envíos desde Venezuela y México.

Datos recientes muestran un colapso en la actividad portuaria: de un promedio de 50 buques mensuales en 2025, Cuba ha caído a apenas 11 operaciones en marzo, todas de carácter interno.

Mientras tanto, otro tanquero vinculado a Rusia, el Sea Horse, ya cambió su destino hacia Venezuela tras semanas de incertidumbre.

Un nuevo pulso entre Washington y Moscú

El caso del Anatoly Kolodkin se perfila como un nuevo punto de fricción entre Estados Unidos y Rusia en el hemisferio occidental, en un contexto marcado por sanciones, tensiones energéticas y conflictos globales.

La pregunta ahora es clara:

¿permitirá Washington la llegada del crudo a Cuba o actuará para bloquearlo?

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