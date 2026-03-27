Muere Pánfilo en La Habana, el cubano que se hizo viral por gritar "jama" en plena crisis

La Habana — Falleció en La Habana Juan Carlos González Marcos, conocido popularmente como “Pánfilo”, el cubano que se convirtió en símbolo del hambre en la isla tras viralizarse en 2009 con su famoso grito: “¡jama, jama!”.
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Fallece en La Habana Pánfilo, símbolo del hambre en Cuba tras su viral “jama”. Su historia marcó a toda una generación
La Habana — Falleció en La Habana Juan Carlos González Marcos, conocido popularmente como “Pánfilo”, el cubano que se convirtió en símbolo del hambre en la isla tras viralizarse en 2009 con su famoso grito: “¡jama, jama!”.
La noticia fue confirmada por su hermana, Daisy Ortega, quien informó su fallecimiento en la capital cubana, específicamente en el barrio del Vedado, donde durante años fue una figura conocida.
Pánfilo no fue político ni activista, pero su espontánea aparición en una grabación callejera lo convirtió en un reflejo crudo de la realidad cubana.
En 2009, irrumpió en una entrevista televisiva y, visiblemente afectado pero con un mensaje contundente, lanzó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva:
“Lo que hace falta es jama…”
Ese momento se volvió viral y terminó representando el descontento silencioso de millones de cubanos.
Durante años, Pánfilo fue un personaje popular de barrio, conocido por su carisma, pero también por las dificultades que enfrentó:
Aun así, su figura permaneció en la memoria popular como un símbolo de una realidad social persistente.
Tras conocerse la noticia, múltiples mensajes de condolencias y recuerdos comenzaron a circular en redes sociales.
Vecinos y conocidos destacaron su autenticidad y el impacto de su frase, que muchos consideran una de las expresiones más sinceras sobre la situación en Cuba.
El legado de una frase
Más allá de su historia personal, el nombre de Pánfilo quedó ligado a una frase que trascendió generaciones:
Un reclamo simple
Una denuncia espontánea
Un reflejo de la escasez
Su grito de “jama” se convirtió en un símbolo que aún hoy resuena en el contexto de crisis económica en la isla.
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