DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

Cuba se suma a búsqueda de veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a La Habana
La Habana / México — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba se ha sumado a los esfuerzos de búsqueda de dos veleros desaparecidos en el Caribe, los cuales transportaban ayuda humanitaria hacia la isla.
A través de un mensaje en redes sociales, Díaz-Canel expresó su preocupación por las embarcaciones, que formaban parte del convoy solidario “Nuestra América”, y aseguró que el país participa en las labores de rescate.
Desaparición en ruta hacia Cuba
Los veleros partieron desde Isla Mujeres, México, con destino a La Habana, transportando suministros esenciales en medio de la crisis cubana.