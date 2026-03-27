DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

La Habana / México — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba se ha sumado a los esfuerzos de búsqueda de dos veleros desaparecidos en el Caribe , los cuales transportaban ayuda humanitaria hacia la isla.

A través de un mensaje en redes sociales, Díaz-Canel expresó su preocupación por las embarcaciones, que formaban parte del convoy solidario “Nuestra América”, y aseguró que el país participa en las labores de rescate.

Los veleros partieron desde Isla Mujeres, México , con destino a La Habana, transportando suministros esenciales en medio de la crisis cubana.

El arribo estaba previsto entre el 24 y 25 de marzo , pero las embarcaciones nunca llegaron ni establecieron comunicación.

#ÚLTIMAHORA | Pierden comunicación dos barcos que iban de México a Cuba con ayuda humanitaria; Marina activa plan de búsqueda Se trata de dos veleros con nueve personas de distintas nacionalidades a bordo que debían llegar a la isla entre el 24 y el 25 de marzo.… pic.twitter.com/WvckuHhImg

La Secretaría de Marina de México (SEMAR) activó el protocolo de emergencia:

Despliegue de unidades navales y aéreas

Uso de aeronaves especializadas

El operativo se desarrolla considerando:

Corrientes marinas

Condiciones meteorológicas

Posibles cambios de ruta

Cooperación internacional

La búsqueda ha escalado a nivel internacional con coordinación entre:

México

Estados Unidos

Cuba

Francia

Polonia

Las autoridades también han solicitado apoyo a embarcaciones civiles en la zona.

Un convoy con ayuda humanitaria

Los veleros formaban parte de una misión que transportaba:

Alimentos

Medicamentos

Productos de higiene

Paneles solares

En total, el convoy movilizaba cerca de 30 toneladas de suministros.

Búsqueda contrarreloj

Las autoridades reconocen que, hasta el momento, no hay rastro de las embarcaciones, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad de los tripulantes.

El caso mantiene en alerta a familiares, activistas y autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda en el Caribe.