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Cuba

DESAPARECEN VELEROS CON AYUDA RUMBO A CUBA: hay un niño entre los tripulante

Cuba participa en búsqueda de veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a La Habana con 9 personas a bordo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Miguel Díaz-Canel

Cuba se suma a búsqueda de veleros desaparecidos con ayuda humanitaria rumbo a La Habana

La Habana / México — El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó que Cuba se ha sumado a los esfuerzos de búsqueda de dos veleros desaparecidos en el Caribe, los cuales transportaban ayuda humanitaria hacia la isla.

A través de un mensaje en redes sociales, Díaz-Canel expresó su preocupación por las embarcaciones, que formaban parte del convoy solidario “Nuestra América”, y aseguró que el país participa en las labores de rescate.

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Desaparición en ruta hacia Cuba

Los veleros partieron desde Isla Mujeres, México, con destino a La Habana, transportando suministros esenciales en medio de la crisis cubana.

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A bordo viajaban:

  • 9 personas
  • Incluido un niño de 3 años

El arribo estaba previsto entre el 24 y 25 de marzo, pero las embarcaciones nunca llegaron ni establecieron comunicación.

Operativo internacional en marcha

La Secretaría de Marina de México (SEMAR) activó el protocolo de emergencia:

Plan Marina (Búsqueda y Rescate – SAR)

Despliegue de unidades navales y aéreas

Uso de aeronaves especializadas

El operativo se desarrolla considerando:

  • Corrientes marinas
  • Condiciones meteorológicas
  • Posibles cambios de ruta

Cooperación internacional

La búsqueda ha escalado a nivel internacional con coordinación entre:

  • México
  • Estados Unidos
  • Cuba
  • Francia
  • Polonia

Las autoridades también han solicitado apoyo a embarcaciones civiles en la zona.

Un convoy con ayuda humanitaria

Los veleros formaban parte de una misión que transportaba:

  • Alimentos
  • Medicamentos
  • Productos de higiene
  • Paneles solares

En total, el convoy movilizaba cerca de 30 toneladas de suministros.

Búsqueda contrarreloj

Las autoridades reconocen que, hasta el momento, no hay rastro de las embarcaciones, lo que ha elevado la preocupación por la seguridad de los tripulantes.

El caso mantiene en alerta a familiares, activistas y autoridades, mientras continúan las labores de búsqueda en el Caribe.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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