VIDEO: Camionero cubano pierde su licencia por no hablar inglés: crece control en carreteras

Un camionero de origen cubano fue retirado de servicio en Florida tras no poder comunicarse en inglés ni identificar señales básicas de tránsito durante una inspección en carretera, según imágenes difundidas por Fox News.

El incidente, captado en video, muestra el momento en que un oficial del Departamento de Transporte de Florida (FDOT) evalúa al conductor, quien respondió en español al ser interrogado sobre señales de tráfico.

Durante la inspección, el oficial le pidió al chofer que explicara en inglés el significado de una señal de salida. Aunque el conductor respondió correctamente en español, no pudo hacerlo en inglés.

Ante la situación, el oficial fue contundente:

“Si no hablas suficiente inglés para operar un vehículo comercial, vas a ser puesto fuera de servicio”.

El conductor, visiblemente nervioso, aseguró que tenía más de 40 años de experiencia como camionero, pero eso no evitó la sanción inmediata.

Casi el 50% de camioneros detenidos no habla inglés

Autoridades revelaron a Fox News que cerca del 50% de los camioneros inspeccionados en una importante autopista de Florida no dominan el inglés, lo que ha encendido las alarmas sobre seguridad vial.

Nueva política federal endurece requisitos

El caso se produce en el marco de la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump, en vigor desde junio de 2025, que refuerza la aplicación de la normativa federal:

49 CFR § 391.11: exige que conductores comerciales lean y hablen inglés con suficiente dominio.

La medida elimina el uso de:

Intérpretes

Aplicaciones de traducción

Tarjetas de apoyo

Cambio de política tras accidente mortal

El endurecimiento de la normativa se intensificó tras un accidente fatal en agosto de 2025 en Florida, donde murieron tres personas en un incidente que involucró a un camionero que no hablaba inglés.

Desde entonces, Florida exige que todos los exámenes de licencia comercial (CDL) se realicen exclusivamente en inglés.

Miles de camioneros afectados en EEUU

A nivel nacional, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) ha retirado de servicio a cerca de 9.500 camioneros en 2026 por no cumplir con el requisito del idioma.

La medida impacta especialmente a la comunidad cubana, con una presencia estimada de entre 20.000 y 25.000 conductores en Estados Unidos, muchos de ellos en el sur de Florida.

Debate abierto: seguridad vs impacto laboral

Mientras las autoridades defienden la medida como una acción clave para mejorar la seguridad vial, críticos advierten sobre el impacto económico y laboral en comunidades migrantes.

El caso del camionero cubano se ha convertido en un símbolo del nuevo enfoque de “tolerancia cero” en las carreteras estadounidenses.