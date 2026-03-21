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Cuba

Cuba rechaza solicitud de EEUU de importar diésel para su embajada en La Habana

Cuba rechaza envío de diésel a la Embajada de EE.UU. en La Habana poniendo en riesgo sus operaciones en plena crisis energética y tensión bilateral.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Embajada de eeuu en cuba

La Habana / Washington — La tensión entre Estados Unidos y el régimen cubano escaló significativamente luego de que La Habana rechazara una solicitud de la Embajada estadounidense para importar diésel, un recurso vital para mantener sus operaciones en medio de los apagones generalizados.

Según reportes basados en cables diplomáticos, la negativa podría llevar a la sede estadounidense a un punto crítico, descrito como la “hora cero”, en el que se verían afectados servicios esenciales como electricidad, agua y saneamiento.

Embajada al borde del colapso operativo

La Embajada de Estados Unidos en La Habana depende de generadores diésel para funcionar debido a la crisis energética en la isla.

Ante la escasez:

  • Personal diplomático ha sido reducido

  • Funcionarios se trasladan a viviendas colectivas

  • Se limita el uso de energía a pocas horas diarias

Sin acceso a combustible, la misión podría verse obligada a reducir aún más su personal o suspender operaciones clave.

Cuba califica la solicitud de “descarada”

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) rechazó la solicitud de importar combustible, calificándola como una “pretensión descarada”.

Según el gobierno cubano, permitir el acceso al diésel sería otorgar un privilegio que —según su narrativa— se niega al pueblo cubano en medio de la crisis.

Además, La Habana responsabilizó a Washington por la situación, señalando el impacto de las sanciones energéticas impuestas por la administración de Donald Trump.

Crisis energética golpea incluso a diplomáticos

La situación no afecta solo a la Embajada estadounidense.

Diplomáticos de otros países han reportado condiciones similares:

  • Falta total de combustible durante semanas

  • Reducción de horarios de operación

  • Dependencia de reservas limitadas

Algunas embajadas han optado por operar solo unos días a la semana o implementar teletrabajo.

Escalada política y mensajes cruzados

El episodio ocurre en un contexto de creciente confrontación entre ambos países.

El gobernante cubano ha denunciado lo que considera presiones constantes desde Washington, mientras Estados Unidos mantiene una línea dura hacia el régimen.

La negativa al suministro de combustible añade un nuevo capítulo a esta tensión, ahora con impacto directo en la operatividad diplomática.

Una crisis que se profundiza

La crisis energética en Cuba continúa agravándose, afectando tanto a la población como a instituciones clave.

Ahora, incluso las misiones diplomáticas enfrentan restricciones sin precedentes, lo que refleja la magnitud del colapso energético en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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