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Marco Rubio

MARCO RUBIO LANZA MENSAJE DIRECTO: "EL SISTEMA DE CUBA TIENE QUE CAMBIAR"

Marco Rubio afirma que el sistema de Cuba debe cambiar y descarta acuerdos económicos sin transformación política

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco RUbio

Marco Rubio afirma que el sistema de Cuba debe cambiar y rechaza acuerdo solo económico con el régimen

Washington / La Habana — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó este viernes un mensaje contundente sobre el futuro de Cuba: el sistema de gobierno debe cambiar, descartando cualquier posibilidad de un acuerdo limitado al ámbito económico.

Durante un intercambio con periodistas, Rubio calificó al régimen cubano como “incompetente” y aseguró que la crisis en la isla es consecuencia directa de su modelo político.

Embed - ULTIMA HORA: MARCO RUBIO: “El sistema de gobierno en Cuba tiene que cambiar”

“El sistema tiene que cambiar”

Rubio fue enfático al vincular la crisis económica con la estructura política del país:

“¿Quién va a invertir miles de millones en un país comunista gobernado por comunistas incompetentes?”

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que sin reformas profundas en el sistema, no habrá recuperación económica real.

Rechazo a acuerdos limitados

El funcionario desmintió versiones que apuntaban a un posible entendimiento económico entre Washington y La Habana sin cambios políticos.

“Cualquier reporte que no venga de mí o del presidente es mentira”, afirmó, cuestionando directamente informaciones difundidas por medios y fuentes anónimas.

Negociaciones bajo tensión

Las declaraciones se producen en medio de contactos confirmados entre ambos gobiernos.

  • Donald Trump afirmó recientemente que “algo ocurrirá pronto”
  • Díaz-Canel reconoció la existencia de diálogos
  • Pero el régimen insiste en que su sistema “no es negociable”

Crisis estructural en Cuba

Rubio subrayó que el problema en la isla no es coyuntural, sino estructural:

Economía no funcional

Dependencia histórica de subsidios externos

Colapso energético

El secretario de Estado advirtió que la desaparición del apoyo de países como Venezuela ha dejado al sistema en una situación crítica.

La Habana cierra la puerta a cambios políticos

Desde Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel reiteró que no habrá apertura política, aunque defendió ajustes económicos internos.

Según explicó, el modelo seguirá combinando planificación estatal con mecanismos limitados de mercado, sin abandonar el control central.

Un punto de choque directo

Las posturas reflejan un choque claro:

  • EE.UU. exige cambios estructurales
  • Cuba rechaza cualquier transformación política

El resultado mantiene en incertidumbre el futuro de las relaciones bilaterales y cualquier posible acuerdo.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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