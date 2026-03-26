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Hialeah

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude a Medicare de más de $6 millones en endurecimiento migratorio

ICE CUBANA

Miami / Washington — El gobierno de Estados Unidos revocó la ciudadanía a una mujer de origen cubano residente en Hialeah, Florida, tras determinar que obtuvo la naturalización de forma fraudulenta luego de participar en un esquema millonario contra el programa Medicare.

El Departamento de Justicia confirmó que Mirelys Cabrera Díaz perdió su ciudadanía —adquirida en 2017— luego de que un tribunal federal concluyera que no cumplía con los requisitos legales al momento de naturalizarse.

La decisión judicial

Un juez del Distrito Sur de Florida ordenó la desnaturalización el pasado 24 de marzo, tras comprobar que la acusada había participado en actividades criminales antes de convertirse en ciudadana estadounidense.

El tribunal determinó que Cabrera Díaz no cumplía con el requisito de:

“buen carácter moral”

Condición obligatoria durante los cinco años previos a la naturalización

Fraude millonario al sistema de salud

La mujer había sido condenada en 2019 por su rol en un esquema que defraudó a Medicare por más de:

6 millones de dólares

Según las autoridades:

  • Pagaba sobornos para reclutar pacientes
  • Generaba recetas médicas falsas
  • Reclamaba reembolsos por servicios inexistentes

Como parte de su condena:

  • Cumplió 29 meses de prisión
  • Debe pagar más de $6 millones en restitución

Endurecimiento de políticas migratorias

El caso forma parte de una estrategia federal más amplia para:

Detectar fraudes en procesos de naturalización

Revocar ciudadanía obtenida de forma irregular

Aumentar litigios en tribunales federales

Las autoridades han intensificado la revisión de expedientes, especialmente en casos vinculados a fraude contra programas públicos como Medicare y Medicaid.

Consecuencias legales

Tras la revocación de ciudadanía:

La persona pierde todos los derechos como ciudadano

Puede enfrentar procesos de deportación

Se abre un nuevo proceso migratorio independiente

Expertos advierten que la desnaturalización es un proceso complejo, pero cada vez más utilizado bajo políticas de “tolerancia cero”.

Mensaje del gobierno

El gobierno estadounidense ha reiterado que:

La ciudadanía no es irreversible

Puede ser revocada si fue obtenida mediante fraude o engaño

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