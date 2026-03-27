Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

La Habana — El combustible importado desde Estados Unidos por empresas privadas cubanas ya comenzó a distribuirse en la isla, pero bajo un esquema que mantiene el control estatal sobre su comercialización.
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Combustible importado desde EEUU por PYMES ya se vende en CUPET, bajo control estatal en plena crisis energética en Cuba.
La Habana — El combustible importado desde Estados Unidos por empresas privadas cubanas ya comenzó a distribuirse en la isla, pero bajo un esquema que mantiene el control estatal sobre su comercialización.
La escena ha provocado sorpresa entre muchos cubanos, aunque para otros era previsible:
“¿Cómo creían que sería esto? Las gasolineras son del Estado”, comentó un usuario en redes sociales.
El hecho evidencia que, pese a la apertura parcial, el régimen mantiene el control sobre el punto final de distribución.
1 Usar gasolineras estatales (CUPET/CIMEX)
El Estado almacena y distribuye el combustible
2 Crear infraestructura propia
Este segundo escenario resulta poco viable por su alto costo y complejidad burocrática.
El proceso de importación incluye:
Resultado:
Más de 2.50 dólares por litro
Más de 600 pesos cubanos por litro
Una cifra fuera del alcance de la mayoría de la población y muchas empresas.
Fin parcial del monopolio… pero no del control
Aunque esta dinámica rompe el monopolio estatal sobre la importación, el control sigue firme:
El Estado maneja la distribución
CUPET sigue siendo el intermediario clave
No existe un marco legal claro
Surge un mercado paralelo
El nuevo escenario ha generado:
No resuelve la crisis energética
Pese a este cambio, la situación en Cuba sigue siendo crítica:
La importación privada representa un alivio limitado, pero no una solución estructural.
Un cambio con límites
Analistas señalan que este modelo refleja un giro en la economía cubana, donde el sector privado comienza a ocupar espacios que el Estado no puede sostener.
Sin embargo, el control final sigue en manos del gobierno.
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