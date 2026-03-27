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Cuba

Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

Combustible importado desde EEUU por PYMES ya se vende en CUPET, bajo control estatal en plena crisis energética en Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
petroleo gasolina CUBA

La Habana — El combustible importado desde Estados Unidos por empresas privadas cubanas ya comenzó a distribuirse en la isla, pero bajo un esquema que mantiene el control estatal sobre su comercialización.

Un video difundido en redes sociales muestra la descarga de un isotanque en un servicentro de CUPET en Boyeros, en La Habana, confirmando que el carburante adquirido por PYMES termina siendo distribuido a través de la red estatal.

ISO tanque cuba

El detalle que genera polémica

La escena ha provocado sorpresa entre muchos cubanos, aunque para otros era previsible:

“¿Cómo creían que sería esto? Las gasolineras son del Estado”, comentó un usuario en redes sociales.

El hecho evidencia que, pese a la apertura parcial, el régimen mantiene el control sobre el punto final de distribución.

Cómo funciona el nuevo modelo

Las PYMES que importan combustible tienen dos opciones:

1 Usar gasolineras estatales (CUPET/CIMEX)

El Estado almacena y distribuye el combustible

2 Crear infraestructura propia

Requiere permisos, certificaciones y meses de trámites

Este segundo escenario resulta poco viable por su alto costo y complejidad burocrática.

Un combustible inaccesible

El proceso de importación incluye:

  • Compra internacional
  • Transporte marítimo
  • Nacionalización
  • Distribución interna

Resultado:

Más de 2.50 dólares por litro

Más de 600 pesos cubanos por litro

Una cifra fuera del alcance de la mayoría de la población y muchas empresas.

Fin parcial del monopolio… pero no del control

Aunque esta dinámica rompe el monopolio estatal sobre la importación, el control sigue firme:

El Estado maneja la distribución

CUPET sigue siendo el intermediario clave

No existe un marco legal claro

Surge un mercado paralelo

El nuevo escenario ha generado:

  • Reventa de combustible entre PYMES
  • Operaciones en una “zona gris” legal
  • Mayor presión sobre el sistema económico

No resuelve la crisis energética

Pese a este cambio, la situación en Cuba sigue siendo crítica:

  • Apagones generalizados
  • Escasez de combustible
  • Sistema energético colapsado

La importación privada representa un alivio limitado, pero no una solución estructural.

Un cambio con límites

Analistas señalan que este modelo refleja un giro en la economía cubana, donde el sector privado comienza a ocupar espacios que el Estado no puede sostener.

Sin embargo, el control final sigue en manos del gobierno.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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