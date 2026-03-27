Combustible de EEUU llega a gasolineras estatales en Cuba y destapa control del régimen sobre distribución

La Habana — El combustible importado desde Estados Unidos por empresas privadas cubanas ya comenzó a distribuirse en la isla, pero bajo un esquema que mantiene el control estatal sobre su comercialización.

La escena ha provocado sorpresa entre muchos cubanos, aunque para otros era previsible:

“¿Cómo creían que sería esto? Las gasolineras son del Estado”, comentó un usuario en redes sociales.

El hecho evidencia que, pese a la apertura parcial, el régimen mantiene el control sobre el punto final de distribución.

El Estado almacena y distribuye el combustible

2 Crear infraestructura propia

Requiere permisos, certificaciones y meses de trámites

Este segundo escenario resulta poco viable por su alto costo y complejidad burocrática.

Un combustible inaccesible

El proceso de importación incluye:

Compra internacional

Transporte marítimo

Nacionalización

Distribución interna

Resultado:

Más de 2.50 dólares por litro

Más de 600 pesos cubanos por litro

Una cifra fuera del alcance de la mayoría de la población y muchas empresas.

Fin parcial del monopolio… pero no del control

Aunque esta dinámica rompe el monopolio estatal sobre la importación, el control sigue firme:

El Estado maneja la distribución

CUPET sigue siendo el intermediario clave

No existe un marco legal claro

Surge un mercado paralelo

El nuevo escenario ha generado:

Reventa de combustible entre PYMES

Operaciones en una “zona gris” legal

Mayor presión sobre el sistema económico

No resuelve la crisis energética

Pese a este cambio, la situación en Cuba sigue siendo crítica:

Apagones generalizados

Escasez de combustible

Sistema energético colapsado

La importación privada representa un alivio limitado, pero no una solución estructural.

Un cambio con límites

Analistas señalan que este modelo refleja un giro en la economía cubana, donde el sector privado comienza a ocupar espacios que el Estado no puede sostener.

Sin embargo, el control final sigue en manos del gobierno.